新竹棒球場外野回填土藏建築廢材

新竹市立棒球場三日展開挖「外野區域回填土」的開挖作業，發現回填土中、混雜其他建築廢材。 (新竹市政府提供)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市立棒球場改善工程持續推進，繼一一四年四月十二日完成球場上方「超載覆土」的清除與外運任務後，三日正式展開「外野區域回填土」的開挖與篩分作業，此次開挖結果，發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材，證實先前球員與球迷對球場回填土有疑慮，並非空穴來風。

根據原先新竹市立棒球場工程契約及相關計畫書，構造物附近所用的回填材料，其最大粒徑應小於十公分且不得含有鋼筋、垃圾、廢物等其他不適用材料，才能視為合格。

然而，三日初步開挖結果顯示，該回填層中充斥超過規範粒徑的大型石塊、混凝土塊、鋼筋與塑膠異物，明顯違反了回填材料的設計要求。這些異物不僅阻礙排水系統功能，也可能造成草皮根系發展不良，對場地品質與使用壽命產生嚴重風險。

工務處說明，施工團隊將確認所有不符規範的回填物並徹底清除，並透過專業篩分設備將異物剔除後，以符合標準的乾淨土壤重新回填，以確保後續土壤壓實度、鋪設礫石與排水系統的穩定性。

工務處指出，此次改善工程工期共二六六個日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於一一五年上半年完工。

市府已要求施工團隊嚴格控管施工品質，所有土方、建材甚至於驗收均須符合標準與技術規範，絕不容許再次發生回填不當或工程瑕疵。