新竹棒球場外野開挖發現回填土瑕疵 竹市府：全面篩分重建

新竹市政府指出，3日正式展開「外野區域回填土」的開挖與篩分，發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市立棒球場封場改善至今已過3年，民眾關心棒球場改善進度，新竹市政府3日表示，今展開「外野區域回填土」的開挖與篩分，發現過去的回填土中混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材，證明回填土有疑慮並非空穴來風，將全面篩分重建保障場地安全

新竹棒球場民國111年曾短暫開打，後因場地缺失封場改善至今，市府指出，繼今年4月12日完成球場上方「超載覆土」的清除與外運任務後，改善工程已於今年9月30日開工，3日正式展開「外野區域回填土」的開挖與篩分作業。

根據原先新竹市立棒球場工程契約及相關計畫書，構造物附近所用回填材料，其最大粒徑應小於10公分且不得含有鋼筋、垃圾、廢物等其他不適用材料，才能視為合格。

然而，市府表示，今初步開挖結果顯示，該回填層中「充斥超過規範粒徑的大型石塊、混凝土塊、鋼筋與塑膠異物」，明顯違反了回填材料的設計要求。這些異物不僅阻礙排水系統功能，也可能造成草皮根系發展不良，對場地品質與使用壽命產生嚴重風險。

工務處說明，為確保後續工序能精準與安全推進，施工團隊在開工初期即投入時間進行場地調查、構造物與管線定位紀錄，同步完成相關施工計畫書提送、審查及機具設備排程等前置作業。因此，自今年10月起陸續完成部署後，方能在今日開始進行外野回填土的實際開挖與篩分工程。

施工團隊將確認所有不符規範的回填物並徹底清除，並透過專業篩分設備將異物剔除後，以符合標準的乾淨土壤重新回填，以確保後續土壤壓實度、鋪設礫石與排水系統的穩定性。此舉旨在補正過往工程瑕疵，並全面改善球場基底品質。

工務處指出，此次改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於民國115年上半年完工。市府已要求施工團隊嚴格控管施工品質，所有土方、建材甚至於驗收均須符合標準與技術規範，絕不容許再次發生回填不當或工程瑕疵。

