新竹棒球場害林哲瑄受傷 富邦領隊證實：動了引退念頭

富邦悍將球星林哲瑄本月6日引退，在37歲正式卸下選手身分，而富邦悍將領隊陳昭如昨（13）日接受專訪時首度透露，林哲瑄之所以會考慮引退，與2022年在新竹球場受傷有關，引起球迷討論。

陳昭如昨日在《嗆新聞》接受專訪，談到富邦近日接連為棒球員林哲瑄、籃球員林志傑舉辦引退儀式，陳昭如指出，林哲瑄、林志傑與2023年引退的高國輝，都是富邦的看板人物，也在台灣體育界有一定的代表性，站在球團的角度，如何幫助這些球星華麗轉身是最重要的事情。

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陳昭如表示，林哲瑄一直是台灣最強的中外野手，幾年前在新竹球場飛撲導致受傷時，人在國外的她急忙致電關心，結果發現林哲瑄雖然在場上受過很多傷，但從來沒有嚴重到要開刀，因此他對於當時的傷勢相當恐懼，實際上之後也對職業生涯表現造成影響，林哲瑄才因此有了引退的念頭。

這段訪談在PTT棒球板、Threads引起議論，不少網友喊「領隊這麼誠實會被出征喔」、「看脆已經一堆人在護航了，唉」、「最強會長事發之後不是還護航球場」、「只有一日球迷會覺得肩膀開到沒影響」、「新竹球場用2場就造成4名球員受傷，真的爛死」、「犧牲一個球員才換來球場標準，真可悲」、「剪綵前一直吹，出事後裝沒事，呵呵」。

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