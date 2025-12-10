新竹棒球場改善延宕 龍來求去

新竹市立棒球場改善進度與龍來球團合約關係延宕3年未決，新竹市議會民進黨黨團10日認為，市府提出的新竹棒球場改善進度及味全龍隊合約關係專案報告中，企圖利用模糊資訊粉飾太平，新竹市府則回應與龍來公司雙方還在契約中，棒球場改善工程預計民國115年上半年完工。

市議員楊玲宜表示，此次臨時會民進黨團特別提議要求市府針對棒球場改善工程，與龍來合約存續關係說明，根據竹市府教育處提供的簡報，依舊聲稱與龍來保持友善合作關係，並稱龍來希望盡快回到新竹市棒球場。

廣告 廣告

楊玲宜出示龍來公司發函到市府律師函，指出龍來今年初多次發函詢問市府何時能重回球場，在得不到市府積極回應下，函告市府欲終止契約關係。龍來於今年7月希望市府返還履約保證金500萬，以及期初投資的1068萬元，並訴請終止契約關係。

新竹市工務處表示，對於市民關注的棒球場改善進度，市府已持續推動相關工作，所有工程皆依專業審查、補強及改善流程執行，改善工程刻正進行中，預計115年上半年完工，確保市民與球迷的使用安全與場館品質仍是市府最優先目標，絕無外界謠傳重啟無期情事。

教育處解釋，市府與龍來公司於112年5月1日暫停契約，暫停期間直到工程完工驗收後1個月，因此目前與龍來還存在契約關係，所有與龍來往返文件，包括其提出終止契約與返還保證金的法律主張，均屬正常且正式的程序交流，期間並為市民權益持續溝通及準備作業。

教育處表示，契約爭議是法律問題，判斷依據必須以書面、事證及法令為準，市府將持續透過專業審慎的方式處理相關程序。