新竹棒球場改善後僅能打三級賽？市府駁斥

▲新竹棒球場挖出許多事業廢棄物，依廢棄物清理法偵辦。（圖／新竹地檢署提供）

[NOWnews今日新聞] 新竹市立棒球場斥資12億元重建，但2022年7月22日迎來改建後第一場中職賽事就爆出許多安全問題，2天賽事就造成3名球員受傷後停用至今。近期有謠言稱改建中的新竹市立棒球場未來僅做三級棒球賽事之用，新竹市政府今（8）日嚴正駁斥，新竹市立棒球場改善工程如期推進，以重新舉辦職棒比賽為目標，盼市民與球迷勿聽信錯假謠言。

教育處說明，新竹市立棒球場於111年曾短暫開幕舉辦職棒賽事，但因場地排水不良、草皮掀起、投手丘高度異常、土層下含有不應出現的人造廢棄物及結構安全等爭議，也造成球員受傷，引發外界廣泛關注，隨即被迫停用，並進行後續調查與結構鑑定，市府於今(114)年9月30日開工棒球場改善工程，施工期程約266天，盼在115年上半年完工驗收，重新開啟球場大門，迎接賽事回歸。

廣告 廣告

至於新竹市立棒球場地下停車場何時重新開放，市府表示，考量改善施工期間，於地下室仍有臨時支撐，短期內無法開放使用，但後續隨改善項目陸續完成後，撤離臨時支撐則可評估先行開放停車場。

教育處表示，棒球場改善工程目標在於打造安全、舒適、兼顧專業與球員及球迷需求的運動場館，「非僅供練習或市級比賽使用，重新舉辦職棒賽事，甚至國際賽事仍是目標」。有關未來球場使用，市府尊重球團營運考量，無論如何，秉持推廣棒球運動的初衷，持續與球團、各級中小學學校體育界及符合在地民眾保持溝通，確保公共建設能符合市民期待與最大公共利益。

市府強調，將持續公開棒球場改善進度，落實資訊透明，保障如期如質完工後，待驗收完竣後始得使用，並積極規劃職棒賽程。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗文出席追思共諜吳石活動！王定宇痛批：形同吐蔣介石口水

黃仁勳抵台快閃只停1天半！被問是否見面 蔣萬安這樣說

輝達確定落腳北士科！蔣萬安堅持：不能透過分公司來與北市府對接