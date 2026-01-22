新竹棒球場改善最新進度曝 高虹安預告「人工草皮棒球場2.0」力拼下半年啟用
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導
新竹市立棒球場於2022年開打後僅進行兩場賽事，就因多處工程問題而封館至今。新竹棒球場目前已重新展開改善工程，工期為266日曆天，工程內容涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市長高虹安近期接受媒體專訪時更透露，目標在今年6至7月完成「人工草皮棒球場 2.0」，並力拚下半年回歸賽事。
根據新竹市工務處21日發布最新改善進度，目前仍持續進行土方工作，既有挖掘土方篩分、營建廢棄物清運、球場透排水工程、部分機電線路配置；看台部分，目前針對外野樓梯修補、油漆外部樓梯、記者室下方看台清潔、壁磚修繕等初驗改善工項。
高虹安接受《遠見》專訪時透露，考量球場結構使用安全，市府已決定改採人工草皮，並重新設計整座球場，除委託專業鑑定，也邀請建築師公會、工程顧問與國際棒球場專家提供意見。
