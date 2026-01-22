新竹棒球場改善最新進度曝 高虹安預告「人工草皮棒球場2.0」力拼下半年啟用

宜蘭縣史館日前舉行《在鄉‧懷鄉—李精和鏡頭中的宜蘭寫真》特展開幕，由代理縣長林茂盛主持，邀請李精和家屬及宜蘭攝影界人士出席，場面溫馨熱鬧。早期因攝影的技術門檻高，加上照相機昂貴、購買底片及找片沖洗所費不少，一般民眾較難入門，加上宜蘭多雨多颱風的氣候影響，因此能留存在宜蘭的老照片可謂相當珍貴。因緣際會，宜蘭縣史館獲得攝影師李精和先生所拍攝1990年代前後的攝影作品（約1萬多張），這批珍貴的影像內容映現當時重要的民俗活動、產業與環境地景、民眾生活等，畫面充滿張力與美感，是宜蘭極為重要的影像史料，為本縣留存豐富且多元的時代樣貌。李精和(1931-2010)，出生於羅東南門，原於台中從事製材工作，並加入攝影協會。1976年返回宜蘭，拍出興趣與心得，而成為本縣攝影名師。李先生曾擔任救國團攝影研習班講師，並舉辦個展，身後留下攝影作品1萬餘張，拍攝時間大多為1990年代前後。當時，宜蘭正快速轉變，許多地景即將消失，新的建設正蓬勃發展。李精和先生用觀景窗，敏銳的觀察宜蘭發展的腳步，溫柔的紀錄下宜蘭的轉型與活力。透過這些黑白照片，可以看到宜蘭舊時純樸勤勉的常民生活、竹圍家園，見證百工百業的辛苦與不易；廟

