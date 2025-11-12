新竹棒球場爭議 議員轟高虹安市府「破壞現場、拒驗收」釀1.3億費用
桃園地方法院近日判決，新竹市棒球場營造商「巨佳營造」在與施工包商「揚名實業」的官司中敗訴，須支付工程尾款737萬餘元，且求償4100萬元換土費用遭駁回。法院指出，市府多次開挖破壞現場、拒絕驗收，責任不在包商。民進黨議員楊玲宜、曾資程批評，這意味新竹市府與巨佳拒絕讓包商進行改善與驗收程序，導致後續產生高達1.3億元的改善工程成本，這筆費用根本不該由市民埋單。
楊玲宜發文表示，根據桃園法院判決內容，巨佳原主張換土費用達4100萬元，卻遭法院駁回。台灣省結構技師公會鑑定指出，「覆土斷面強度雖未達安全標準，但與排水工程無關」，市府卻以此為由多次開挖、移除覆土並拒絕驗收，導致包商無法履約。法院認定責任不在包商，判決巨佳敗訴並需支付工程尾款。但楊玲宜認為，市府應該要求巨佳承擔責任。
楊玲宜痛批，高虹安市府「自導自演政治秀」，從2023年起多次開挖球場、破壞現場，導致地下停車場自去年9月起封閉至今、驗收遙遙無期，一個草皮與排水工程搞了3年還沒搞定，反而成了一場政治惡搞秀。
議員曾資程進一步指出，高虹安市府曾在2022年宣稱邀請「美國職棒大聯盟專家」鑑定球場問題，透過記者會與直播宣傳，對外包裝成「揭弊行動」。然而法院判決揭露，美方鑑定僅屬民間意見，並無司法效力；真正具有法律效力的技師公會鑑定，卻因市府「封場拒絕鑑定人員進入」而受阻。
曾資程痛批：「高市府口口聲聲要查清真相，結果卻自己拆了球場、拒絕司法調查，讓整件事陷入黑箱」，當年「美國專家」來台檢測，根本是一場「昂貴又拙劣的公關戲」。
對此，新竹市政府發布聲明反駁，強調市府從未阻礙工程或故意破壞現場。市府指出，統包商先前以訴訟為由申請「保全證據」將近一年，導致工程停滯，期間市府均配合法院進行鑑定作業，直至保全程序解除後才啟動覆土改善。
市府並說明，統包商未依規提交合格資料、亦不配合移除超載覆土，市府依法解除部分契約，「所有行動皆合乎程序、依法行政，並非任意開挖」。針對特定政治人物散播「錯假資訊」，市府強調深表遺憾，呼籲外界「回歸事實、勿誤導公眾」。
