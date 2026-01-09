新竹棒球場變廢土掩埋場 蘇一峰酸綠色奇蹟：這生意真好賺

新竹市長高虹安7日前往新竹市立棒球場視察改善工程進度，經團隊開挖確認後，球場回填層混雜營建廢棄物，嚴重違反施工規範，高虹安表示將依法究責。對此，胸腔科名醫蘇一峰開酸，「台灣的綠色奇蹟！」

新竹棒球場再次開挖 。（圖／新竹市政府）

高虹安指出，市府團隊上任以來，面對前期工程遺留下來的多項重大問題，包括結構安全不足、土壤級配未符規範，以及土層下回填非法營建廢棄物等情形，市府依法究責、推動改善的決心從未動搖。目前改善工程已正式動工，人員懲處名單亦已依程序持續函送中央，相關工程損失也將依法向原統包商求償，絕不輕輕放下，務必還市民與球迷一個公道。

工務處指出，市府於去年4月完成球場上方超載覆土清除與外運作業時，即在原作為球員比賽使用的覆土層中，發現多處混雜磚塊、石塊等不應存在的異物，顯示球場基底土層品質早已偏離設計及使用安全要求。此次改善工程進一步針對外野區域回填級配土，以及靠近地下停車場外牆之回填區域，進行全面性開挖與篩分作業，經查驗後確認，過去回填層中混雜大量不符合規範的混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他營建廢棄物，明顯與原工程契約、設計圖說及施工規範不符。

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

工務處說明，依原工程契約及相關計畫書規定，回填材料應為乾淨之級配土，不得含有鋼筋、垃圾或營建廢棄物；但此次外野區域開挖結果顯示，回填層中充斥超過規範粒徑之石塊與混凝土塊；另於靠近地下停車場外牆區域，原拆除構造物如需作為回填材料，須經破碎處理並控制粒徑於10公分以下方可回填；不過實際開挖結果顯示，該區域回填物未依規定破碎，甚至發現長寬達70至100公分以上之大型混凝土與磚瓦塊直接回填。此類違規回填已嚴重違反設計與施工規範，更易造成土層孔隙過大，影響覆土層受力均勻性，進而導致草皮沉陷、排水不良及場地耐久性不足等結構性風險。

對此，蘇一峰今（9）日在臉書發文大酸，「台灣的綠色奇蹟！先接標案政府狂加價，狂挖土坑，然後把建築廢棄物拿來埋，這生意真好賺！新竹棒球場變成廢土掩埋場！鋼筋水泥塊垃圾等等廢棄物都有！棒球比賽一開打，球員就馬上受傷！不能比賽的天價棒球場，新竹的大秘寶！」

蘇一峰大酸新竹棒球場淪為廢土掩埋場。（圖／蘇一峰臉書）

貼文一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「林智堅何時被羈押？」、「原本標3億的工程追加到12億，蓋成這樣？」、「明顯貪污，改朝換代後，民進黨所做的，都要追究這些人的刑責」、「監察院及竹檢？」、「按照京華城的方式處理....早就要被羈押一年再說」。

