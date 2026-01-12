新竹棒球場還在挖！綠議員爆「結構危機」怒：誰毀掉球場真相與安全？

記者羅欣怡／新竹報導

新竹市長高虹安復職後，持續關心棒球場進度。（圖／新竹市政府提供）

新竹市立棒球場「開挖」工程不間斷，距離市府曾允諾6月重啟的日子剩不到半年。上周市長高虹安到球場現勘，現場可見堆置挖出的混雜磚塊、石塊等大量異物。民進黨籍市議員曾資程昨（11日）在臉書表示，球場已經演變成一場涉及結構安全、工程專業、證據保全與行政程序正義的重大公共工程危機，反問「誰在毀掉新竹棒球場的真相與安全？」

曾資程指出，從近期空照圖來看，現場已明顯挖掘至筏式基礎層。所謂筏式基礎，是以一整片大面積鋼筋混凝土底板，將整棟建築物的重量平均分散至地盤的關鍵結構系統，「一旦受力體系被破壞或周邊支撐條件改變，其影響絕不只是挖個洞這麼簡單。」

曾資程解釋，當初因外野看台下方涉及私人產權，球場改建時外野看台並未拆除。這意味著外野看台與主體結構、基礎系統之間，極可能仍存在結構關聯或受力影響範圍。

民進黨籍新竹市議員曾資程表示，從近期空照圖顯示，高虹安市府已挖到球場的筏式基礎層，「到底誰在毀掉棒球場的真相與安全？」（圖／翻攝自曾資程臉書）

他認為，如今市府在未釐清結構關係、未完成完整鑑定程序前，即大動作開挖至筏式基礎層，「請問外野看台的結構安全，真的不會受到影響嗎？若因此產生不均勻沉陷或結構變形，責任誰來承擔？」

曾資程進一步表示，停車場無樑板，更是另一顆未爆彈，市府一再宣稱「覆土過重」是停車場結構問題的主因，但停車場採用的是無樑板結構，本來就對荷重與施工擾動相對敏感。

曾資程提出多個待解的問題，現在為了移除覆土，大型機具進場、反覆開挖、重車碾壓，會不會造成板體受損？會不會產生肉眼看不到的裂縫？會不會成為日後滲水、結構劣化甚至安全疑慮的開始？這些問題，市府從未向市民交代清楚。

曾資程強調，自己無意、也不必要為任何特定廠商或任何個案背書。「如果真的有人涉及貪贓枉法、違法亂紀，不論是誰、哪個時期、哪個陣營，都應該依法嚴辦，絕不寬貸。」

追查責任更應該依循正當法律程序與專業鑑定機制，而不是用政治操作取代證據，用破壞現場取代保存真相。

曾資程也說，高虹安市府早就破壞了最關鍵的工程現場與證據狀態，如果市府真的在乎，就應由法院或公正第三方主導全面鑑定，一次把結構安全、責任歸屬、修復方案講清楚。

