新竹棒球場開挖 發現回填土瑕疵

新竹市立棒球場封場改善至今已過3年，民眾關心棒球場改善進度，新竹市政府表示，3日針對「外野區域回填土」開挖與篩分，發現過去的回填土中，混雜大量不符規範的大型混凝土塊、紅磚塊與建築廢材，將全面篩分重建，保障場地安全；民進黨市議員楊玲宜則表示，有不法就開罰，市府不要只是說說，都不敢處分。

新竹棒球場曾於民國111年短暫開打，後因場地缺失封場改善至今，繼今年4月12日完成球場上方「超載覆土」清除與外運任務後，改善工程已於9月30日開工，昨天開始「外野區域回填土」開挖與篩分作業。

廣告 廣告

竹市府指出，根據原先工程契約及相關計畫書，構造物附近所用的回填材料，最大粒徑應小於10公分且不得含鋼筋、垃圾、廢物等不適用材料。但昨天初步開挖發現，該回填層中充斥超過規範粒徑的大型石塊、混凝土塊、鋼筋與塑膠異物，明顯違反設計要求，恐阻礙排水系統或造成草皮根系發展不良。

工務處表示，施工團隊將確認所有不符規範的回填物並徹底清除，同時透過專業篩分設備剔除異物後，以符合標準的乾淨土壤重新回填，確保後續土壤壓實度、鋪設礫石與排水系統穩定性，以補正過往工程瑕疵，並全面改善球場基底品質。

此次改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定115年上半年完工。

議員楊玲宜說，棒球場是拆除重建計畫，難免有原本的石塊、鋼筋或紅磚，若高虹安、邱臣遠要以此標準說是惡意掩埋營建廢棄物或外運進來的廢土，營造廠商巨佳若確實有不法，就應具體開罰，但到現在只有解約，沒有具體處分，不要只是說說，都不敢處分。

巨佳營造負責人詹朱淮說，該工程原本就是舊棒球場拆除後舊地回填，過程均製作縮時攝影，這些回填物是原本球場拆除的東西，檢調已查了3年多，完全沒問題。