新竹棒球場風暴再起！綠營議員砲轟高虹安市府亂開挖阻鑑定 修補要花1.3億市民買單 新竹市府駁斥「混淆視聽」
桃園地方法院近日針對新竹市立棒球場工程爭議作出判決，認定新竹市政府多次開挖破壞現場、拒絕驗收且阻撓法院囑託鑑定程序進行，導致工程無法驗收及包商拖欠款項。多位綠營民代昨痛批高虹安市府「政治惡搞」棒球場，新竹市府發言人楊寶楨則反擊特定民代「混淆視聽」，強調市府從未阻礙工程或故意破壞現場，一切依法行政，合乎程序。
民進黨新竹市議員楊玲宜與曾資程批評，桃園地院判決顯示新竹市府與統包商巨佳聯手阻止下包商進行改善與驗收程序，造成後續高達1.3億元的改善工程費用，最終將由市民買單。
楊玲宜指出，根據法院文件，巨佳主張的4100萬元換土費用全遭駁回，而技師公會鑑定報告明確指出，覆土強度問題與排水工程無關，市府卻以此為由多次開挖、移除覆土並拒絕驗收，形同擾亂施工。她痛批，高虹安市府「自導自演政治秀」，從2023年起屢次開挖球場，導致地下停車場自去年9月起封閉至今、驗收無期，「一個草皮與排水工程搞了三年，變成一場政治惡搞」。
議員曾資程則表示，市府曾宣稱邀請「美國職棒大聯盟專家」鑑定球場問題，並透過記者會與直播大肆宣傳，營造「揭弊行動」形象，但法院判決指出該鑑定僅屬民間意見、無司法效力，反而是受法院囑託到場的技師公會鑑定人員，卻因市府封場拒絕鑑定，不得其門而入。
對此新竹市政府昨天發布聲明反駁，指綠營民代「張冠李戴、混淆視聽」，強調市府從未阻礙工程或故意破壞現場。市府指出，統包商先前以訴訟為由申請「保全證據」將近一年，導致工程停滯，期間市府均配合法院進行鑑定作業，直至保全程序解除後才啟動覆土改善。
市府說明，統包商未依規提交合格資料、亦不配合移除超載覆土，市府依法解除部分契約，「所有行動皆合乎程序、依法行政，並非任意開挖」。針對特定政治人物散播「錯假資訊」，市府強調深表遺憾，呼籲外界「回歸事實、勿誤導公眾」。
