新竹棒球場「充滿垃圾、廢棄物」曝光 施淑婷怒轟：追究到底

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

近日「華麗回歸」的新竹市長高虹安，昨（7）日赴備受矚目的新竹棒球場視察改善工程，針對目前已證實存在的結構安全不足、土讓級配不合規、土層回填廢棄物等重大疏失已將人員懲處名單持續函送中央。新竹市政府民政處長施淑婷今日更公開「大祕寶」畫面，直言「這就是林智堅留下的證據」。

新竹棒球場改善工程現場驚見大型石磚及廢棄物。（圖／翻攝自施淑婷臉書）

原本應該具備防震功能的棒球場土壤地面，卻堆滿大型石磚及廢棄物，施淑婷稍早將數張新竹棒球場改善工程現場的「實景照」發布於個人臉書，只見棒球場地面堆滿各種廢棄物，怵目驚心。施淑婷怒喊「這就是所謂的邪不勝正」，指出這些廢棄物即是前新竹市長林智堅「留下的證據」，且是一個「充滿垃圾、廢棄物和謊言的巨大失敗」，憤怒之意不在話下。

針對高虹安昨日現場視察，施淑婷表示「安安市長正在清理他們（指前市府）留下的爛攤子」，並喊話「我們會求償」、「我們會追究到底」。對於新竹棒球場過去的工程疏失，施淑婷表示「正義或許會遲到、但不會缺席」，施淑婷強調未來會由專業團隊接手，期盼可以蓋出「最棒的球場」，並且追回被浪費掉的納稅錢。

也許是一張又一張的照片太過吸睛，網友接連在施淑婷貼文下方留言「這是仿照英國古蹟巨石陣嗎」、「我還以為挖出古代遺跡」、「直接挖到地心」、「是採礦場還是棒球場」、「民主廢棄物」等，一則比一則諷刺，隨著2026年縣市長選舉將至，新竹棒球場的「懸疑劇情」一時半刻恐怕還不會完結。

