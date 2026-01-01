即時中心／綜合報導



前新竹市文化局長錢康明昨晚（12月31日）開直播爆料，新竹市長高虹安2023年5月31日找人開挖新竹棒球場，從球場挖出的「7包土」，其實沒送到美國實驗室化驗，而是擺在市長室架上，錢還強調，這是他親眼看過的。不過新竹市府則否認錢的說法。





錢康明昨晚開直播，時長了1個多小時，除回顧高虹安在新竹市政議題爭議，他也還原高的男友李忠庭介入2023年跨年活動。他提到，高曾稱李會處理跨年一事，李多次為此致電給他，還要求錢，跟誰見面都要報備，後錢就向市府政風處說明李介入標案。



錢康明指出，李忠庭後交出跨年活動企劃書，內容竟只有7頁，他形容此事是「7頁怪談」。他認為自己就是因為此事，導致他同年9月「被離職」，但他問心無愧，感謝高虹安讓他離開，因「再也不用凡事都要向李報備」。



另外，關於新竹棒球場挖土事件，錢康明透露，高虹安的政治操作手法，就是到棒球場擅自挖「7包土」，但根本並未如高對外聲稱的「第一時間就送到美國實驗室」。



錢康明續指控，那7包土，就放在高虹安市長室後方，有個專門堆東西、放禮物的房間旁；他還說，就在挖完土後幾天，他去市長室時，就親眼看到那7包土被放在架子上「土根本沒送去美國」。



針對錢康明爆料，新竹市政府回應，錢已離職近兩年，相關指控子虛烏有，僅屬冷飯熱炒、混淆視聽；市府過去亦已多次對外完整說明，對於缺乏具體事證之個人說法，相信市民朋友自有公評。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／新竹棒球場7包土沒送驗？前高官直播爆料「就在高虹安市長室」

更多民視新聞報導

子彈買太貴？真相出爐 王定宇痛批馬文君：愛造謠又不專業

新年第一天！瑞士滑雪勝地酒吧大爆炸 傳40死100傷

行動挺體育！邱議瑩包場《冠軍之路》 邀導演、退役球員見證熱血

