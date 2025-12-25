新竹榮家三場夜間複合式災害演練 提升防災韌性 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】近期地震頻仍，新竹榮家為強化職員工夜間防災應變韌性，以地震併發火災為主題，假想各種情境，並依安養、養護住民及大樓結構特性，舉辦三場夜間地震消防實兵演練，提醒職員工及住民防災應變重點，確保家區人安、物安。

新竹榮家為強化職員工夜間防災應變韌性，舉辦夜間地震消防實兵演練，提醒職員工及住民防災應變重點。(圖／新竹榮家提供)

新竹榮家今(25)日表示，養護機構屬學理上災害弱者，尤其夜間面對災害，夜班值勤人力稀少、老人行動不便及多數人處在休息睡眠狀態等限制，一旦發生災情，無疑是重大的挑戰。新竹榮家定期舉辦實作演練，配合自發的住民長輩，檢驗災害確認、初期滅火、通報及避難疏散等措施，強化榮家防災應變機制。

廣告 廣告

榮家住民陳伯伯表示，最怕睡夢中遇到災害，老邁的身體幾乎無法反應，需要一些時間，卻也錯失最佳避難時機。榮家每年都會鼓勵我們參加演練，增加自己的防災知識與驗證應變狀況，我已了解在房間內遇到地震持續搖晃時，不應為了確保逃生路徑、立即起身打開房門，而是先找安全的地方避難，待地震平緩後，再起身離開，避免移動中因搖晃跌倒受傷；火災發生時，應仔細聽從廣播指示，再執行各項任務，而不是慌張離開，誤入起火點。

新竹榮家主任白恩惠表示，由於夜間照護人力稀少及住民體況較弱，使得防災難度上升，為因應此困境，結合韌性管理概念與AI提供各項防災措施參考，從個人、組織及基礎設備等面向調整，建構本家防災體系，並藉由每一次的演練，驗證各項措施可行性，集思廣益探討不足之處，提升防災韌性，確保榮家人安、物安。