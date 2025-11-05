新竹榮家參訪臺北榮總新竹分院榮民文物展 緬懷前輩保家衛國

新竹榮家至北榮新竹分院參觀榮民文物展，由院長陳曾基親自接待，緬懷前輩保家衛國。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹榮家為豐富住民長輩文化生活，日前由副主任鍾翔宇帶領住民長輩及服務人員前往臺北榮總新竹分院，參觀「榮民文物及藝術品展覽」，由院長陳曾基親自接待。

陳曾基表示，此次展覽除向榮民前輩致敬外，更期盼透過文化展覽與藝術呈現，讓社會大眾深刻了解榮民在國家建設中的角色與奉獻，進而推廣尊崇榮民的社會風氣，讓榮民精神薪火相傳、永續綻放。榮家住民長輩們在分院導覽人員的解說下，認真欣賞每件展品並分享自身的服役回憶與感想，現場氣氛熱烈而感人。許多長輩表示，看到這些珍貴文物與藝術品，彷彿回到年輕時的歲月，倍感親切與榮耀。

北榮新竹分院「榮民文物及藝術品展覽」，展品由新竹榮服處及苗栗縣榮服處協助提供除役官兵個人裝備、勳章、墨寶及多件榮民藝術創作，包括早期國軍官兵使用的神龍小組跳傘服裝、以火柴盒組成的中華民國國旗，及北宜高速公路雪山隧道貫通紀念石碑等，充分展現榮民先輩在國防建設與社會發展中的貢獻與精神風貌。

鍾翔宇說，未來榮家將持續結合地方文化與教育資源，規劃更多元的文化活動，讓長輩在頤養生活中獲得文化滋養，延續榮民精神風華。