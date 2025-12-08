新竹榮家圓夢國畫聯展 體現活到老學到老典範





新竹榮家協同社團法人台灣星光品格發展協會於陽明交通大學浩然圖書館舉辦「圓夢～馮伯清與林沛玲師生國畫聯展義賣」開幕式。這場極具意義的成果展，是榮家九位樂齡長輩進行藝術學習的結晶，參展住民長輩包括高齡96 歲的馮伯清爺爺與 103 歲的王吉英奶奶等人，體現了活到老，學到老的典範。

本次聯展的特色，在於每位藝術家都將人生見聞和熱情融入筆墨，馮伯伯分享：「小橋流水、溫潤秋景特別美，而畫畫可以讓自己專心投入，心神更加安定。」，讓他創作了多張深受歡迎的秋景畫作，並常免費送人結緣，展現了樂於分享的藝術家精神。此次林沛玲老師協助策展，讓長輩們以國畫為載體，將豐富的生命故事與智慧傳遞出來，每一筆色彩都訴說著不老的夢想。

本次師生聯展的所有作品都將進行義賣，所得將全數捐贈給社團法人台灣星光品格發展協會，用於幫助弱勢學生家庭。榮家長輩們藉由作品回饋社會，不僅圓了藝術家夢想，更展現了回饋精神。

榮家白主任特別感謝星光品格發展協會的林沛玲老師，透過自身藝術專業引導，讓榮家長輩們也能開設自己的畫展。看到這群曾經從軍或經歷風華的長輩們，能將藝術創作與藝術欣賞的經歷，轉化為親手繪製的成果，與長輩們一同陳列展覽，那份光榮與驕傲特別珍貴。



