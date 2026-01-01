新竹榮家拂曉升旗 長輩披國旗圍巾向國旗致敬

榮家主任白恩惠(前中)帶領住民長輩向冉冉上升的國旗致敬。





迎接115年元旦晨曦，新竹榮家1日清晨舉行升旗典禮。現場匯聚近200位住民長者，在主任白恩惠率服務團隊帶領下，全員披戴象徵榮耀的國旗圍巾，在嘹亮的國歌聲中，注視青天白日滿地紅國旗冉冉升起，並揮舞手中國旗，高呼「中華民國萬歲」展現對國家的熱愛與生命活力，共同迎接新禧年到來。

典禮中，高齡95歲的住民王伯伯興奮地表示，每年最期待的就是元旦升旗，雖然氣溫寒冷，但披上這條國旗圍巾唱國歌，心裡就暖烘烘的，彷彿回到了當年保家衛國的戎馬歲月。

當天氣溫寒冷，榮家貼心準備熱騰騰的薑茶、紅豆湯與茶點，讓參與活動的長輩與員工同享，在歡樂的氛圍中，共同迎接115年的第一個早晨。新竹榮家表示，未來將持續秉持「以人為本」的服務理念，為這群曾經奉獻青春給國家的老兵及家眷們，營造一個更溫馨、更智慧的頤養天堂。



