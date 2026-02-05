新竹榮家拜會民代 整合多元資源提升住民生活福祉

新竹榮家主任白恩惠近日率領工作團隊，拜會新竹市議員蕭志潔交流長輩照護、交通優化、及地方社福資源連結等議題。(圖由新竹榮家提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹榮家主任白恩惠近日率領工作團隊，分別拜會新竹市議員蕭志潔與前議員陳治雄，交流長輩照護、交通優化、及地方社福資源連結等議題，並對兩位議員長年關懷住民，多次連結社會資源引進榮家，照顧住民長輩的實際需求表達感謝。

蕭志潔與榮家團隊就多項長輩照顧議題交換意見，白恩惠除了感謝蕭議員在重要節慶都會連結社區婦女關懷協會，製作點心關懷住民長輩外，也分享榮家在高齡友善飲食照護上的經驗，包括榮家與膳食廠商合作，針對缺牙嚴重、吞嚥困難，需食用細碎餐的長輩研發十八道質地調整餐，特別是元宵節應景的湯圓，常被視為老人危險食物，當食材經過質地調整重新塑型，用舌尖輕壓即碎的特性，既能保有食物原味，同時消除安全風險，讓長輩也能安心品嚐節慶佳餚，感受佳節的氣氛。

蕭志潔也肯定榮家在照顧的細緻度與用心，表示專業的餐食設計是長輩健康生活的基礎，未來也承諾持續媒合社會資源，幫助榮家把這份專業照護能量落實到長輩的日常生活中。

陳治雄長期關注榮家環境需求與週邊建設，去年協助榮家積極協調新竹市交通處，促成八十三路公車延伸駛入新竹榮家，大幅提升住民交通安全與便利性；此外，亦協助連結社會公益資源，使有需要的弱勢長輩獲得最實質的生活支持。

白恩惠表示，榮家雖為中央單位，但在公務預算有限下，仍然需要社會各界的資源與協助，才能在服務照顧及設施缺口處補足所需，讓住民身心靈更加健康、快樂。感謝兩位議員的熱心與愛心的具體貢獻，並期盼議員們持續擔任溝通的橋樑，協助傳遞長輩的實際需求，讓社會的公益暖流能持續照顧經濟弱勢住民。

白恩惠強調，榮家將持續強化與地方代表的橫向聯繫，透過各界資源的有效挹注，全方位提升住民在食衣住行育醫的照顧，同時對經濟弱勢住民能適時扶助。透過這次深入的交流與合作共識，不僅為新年度的高齡照護工作開啟新契機，更期盼在社會各界的支持下，攜手為榮家長輩營造更完善且具尊嚴的晚年生活。