新竹榮家樂活微旅行 長輩暢遊糖廠與米倉樂享幸福時光

新竹榮家辦理戶外旅遊，由主任白恩惠帶領榮家長輩與服務團隊一行七十七人，前往彰化溪湖與埤頭地區，展開一場兼具歷史文化、在地美食與農業體驗的樂活微旅行。(圖由新竹榮家提供)

（另開新視窗）

記者曾芳蘭／竹市報導

為鼓勵榮家長輩走出戶外，迎向活躍老化，新竹榮家近日辦理「糖都米倉 樂活時光」戶外旅遊活動，由主任白恩惠帶領榮家長輩與服務團隊一行七十七人，前往彰化溪湖與埤頭地區，展開一場兼具歷史文化、在地美食與農業體驗的樂活微旅行，長輩們在漫遊中促進人際互動與社會參與，現場洋溢著健康與活力的溫馨氛圍。

新竹榮家團隊特別關懷第一次參與出遊及行動需協助的長輩，每輛遊覽車均隨車配備了兩部備用輪椅，並安排照護同仁隨行，提醒所有長輩們外出秉持「互助照顧」的團隊精神，若體況有任何不適要立即向工作人員反映，讓長輩們能安心且盡情地旅遊。

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長輩們在有百年歷史的溪湖糖廠搭乘「五分車」，在導覽員精采的解說下，瞭解「五分車」是因為其軌距僅有，大約七十六點二公分是國際標準軌距（一四三點五公分）的一半而得名，同時也坐上時速十五公里的小火車，一邊聆聽縱貫台灣鐵道史的趣味軼事，一邊享受微風吹拂綠意盎然的田野風光，沿途充滿了歡聲笑語。

主任白恩惠表示，特別感謝財團法人榮民榮眷基金會的經費補助，以及各界的支持，讓榮家團隊安排戶外自然知性之旅，促進長輩紓展身心、增進社交互動。榮家也因應高齡長輩的體況，引進了完善的跨專業照護資源，期盼透過多元兼具知性與感性的戶外體驗，協助長輩們邁向活躍、健康且有尊嚴的老化生活。

新竹榮家表示，為了確保每位高齡長輩的安全，榮家堂長、社工、醫護及照服員全員動員，採「集體行動、分組照護」模式，全程引導與支援，不論是在糖廠或穀堡，服務人員都緊緊跟隨在長輩身旁，貼心指引方向並攙扶上下車，讓長輩們在安全無虞的環境下滿載美好回憶，平安賦歸，榮家將持續推動高齡友善旅遊行程，成就長輩們活躍老化的生命歷程。