新竹榮家樂齡圓夢國畫獻藝 交大浩然圖書館聯展開

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】樂齡圓夢啟航，新竹榮家協同台灣星光品格發展協會，於國立陽明交通大學浩然圖書館隆重舉辦「圓夢～馮伯清與林沛玲師生國畫聯展義賣」，展出九位樂齡長輩的藝術學習結晶，住民長輩包括高齡96 歲的馮伯清爺爺與 103 歲的王吉英奶奶等，體現活到老學到老的典範，別具意義。長輩們以國畫為載體，將豐富的生命故事與智慧傳遞出來，每一筆色彩都訴說著不老的夢想。

96歲的馮伯清爺爺開心地介紹自己的12 幅山水國畫作品。（圖/記者黃溎芬翻攝）

聯展特色將長輩豐富的人生見聞與熱情融入筆墨，馮伯伯分享：「小橋流水、溫潤秋景特別美，而畫畫可以讓自己專心投入，心神更加安定。」，讓他創作了多張深受歡迎的秋景畫作，並常免費送人結緣，展現了樂於分享的藝術家精神。國畫作品以雅緻的捲軸呈現於展場，為畫作增添深層意境與美感，長輩們對此充滿了難以言喻的驕傲與感動。

廣告 廣告

白恩惠主任與長輩們開心合影，展現對藝術活動的熱情與凝聚力。（圖/記者黃溎芬翻攝）

新竹榮家白恩惠主任表示，特別感謝星光品格發展協會的林沛玲老師，透過自身藝術專業引導，讓榮家長輩們也能開設自己的畫展。看到這群從軍或經歷風華的長輩們，能將藝術創作與藝術欣賞的經歷，轉化為親手繪製的成果，與長輩們一同陳列展覽，那份光榮與驕傲是特別珍貴的。藝術創作不只幫助長輩促進手眼協調與認知功能，更重要的是培養了他們自信與成就感，看到觀展者興奮得與自己作品合照的模樣，也為他們感到開心。該聯展所有作品進行義賣，所得將全數捐贈給社團法人台灣星光品格發展協會，用於幫助弱勢學生家庭。榮家長輩們藉由作品回饋社會，不僅圓了藝術家夢想，更展現了回饋精神。展期至 12 月 31 日，誠摯邀請社會各界人士前往國立陽明交通大學浩然圖書館觀展，感受這份跨越年齡的溫暖與感動。

策展人林沛玲老師與長輩們在國畫作品前溫馨留念，分享學習成果的喜悅。（圖/記者黃溎芬翻攝）

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光