新竹榮家藝能趣味競賽 青壯長輩攜手共創溫馨回憶

新竹榮家近日舉辦「住民藝能趣味競賽」，吸引大批住民熱情參與挑戰自己的認知、手眼協調、肌力等，現場掌聲、笑聲與歡呼聲此起彼落。(圖由新竹榮家提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為提升長輩的生活品質及強化健康意識，新竹榮家近日舉辦「住民藝能趣味競賽」，吸引大批住民熱情參與挑戰自己的認知、手眼協調、肌力等，現場掌聲、笑聲與歡呼聲此起彼落，充分展現長輩們積極參與、勇於挑戰的精神風貌。

新竹榮家以「活潑、無壓力、寓教於樂」為活動設計核心，規劃多樣化趣味闖關遊戲，涵蓋身體機能、認知能力與人際互動等三大面向，透過巧思與溫馨安排，讓住民在輕鬆氛圍中激發潛能，逐步邁向「活躍老化、超越自我」的目標。主任白恩惠更親自率領各級主管與住民共襄盛舉，一同參與闖關互動，與長輩們歡笑同行，凝聚溫暖團隊情感。

榮家主任白恩惠表示，過去長輩在軍旅生涯中每年都會定期接受體能測驗，而今榮家對健康的重視依然延續，只是換上了更柔和、更適合高齡者的形式。「我們不強調比快、比強，而是讓大家在過程中認識自己、關注自己，讓健康促進不再是壓力，而是一種快樂且輕鬆的生活方式。」在白主任帶領下，現場住民齊聲高喊「加油！加油！我最棒！」為整場競賽注入滿滿正能量。

趣味競賽設計包含「數獨大PK」、「彩球大拼盤」、「動手動腦」、「桌上乒乓球」、「滾球運動」、「眼明手快」及「撲克牌21點」等多樣關卡，結合反應訓練、邏輯思考與手眼協調，讓長輩們動腦又動手，不僅鍛鍊身心，還能透過互動增進交流與信任感。

活動中更展現了住民之間互助扶持的感人畫面，多位體健住民主動陪伴行動不便長者完成闖關，不論是輕聲引導、在旁守候，或在長輩完成任務時報以熱烈掌聲，每個細微舉動都彰顯了彼此之間的真誠情誼與團結精神。

在滿場掌聲與歡笑聲中，整場活動圓滿落幕，不僅為長輩帶來身心靈的舒展與活化，也傳遞出健康促進、世代互助與尊重個體差異的深刻價值。新竹榮家表示、將持續秉持「以人為本」的精神，透過多元活動與創新設計，陪伴住民走過生命的每一階段，讓每一天都充滿希望、陪伴與尊嚴。