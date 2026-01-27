新竹榮服處前進空軍二聯隊 鼓勵長留久用推廣官兵權益

新竹榮服處長鞠宗顯(左2)偕同謝榮水副處長(左1)拜訪空軍第二聯隊聯隊長(右2)進行交流。(圖由新竹榮服處提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹榮民服務處長鞠宗顯近日偕同謝榮水副處長及就業站同仁，前進空軍第二戰術戰鬥機聯隊拜訪聯隊長，深化與部隊交流合作，推廣輔導會就學就業職訓權益，讓官兵提前瞭解輔導會各項措施，鼓勵現役官兵安心留營獲取最大權益，並於退伍前妥善規劃未來職涯生活。

鞠宗顯表示，輔導會對退除役官兵的照顧不遺餘力，近年來持續推動穩定就業津貼、就學及職業訓練補助，以及產學產訓合作等政策，積極提供就業輔導協助退除役官兵銜接職場，並鼓勵進修強化職場競爭力。另為鼓勵部隊官兵長留久用，輔導會提供退除役官兵分類分級退輔措施，服役年資越久，輔導年限及權益也越多，現役官兵可安心在營專注戰訓本務，退伍後由輔導會接手服務照顧，讓退伍後生活無後顧之憂。

聯隊長表示，為使募兵政策能順利推動，從人員招募到留營制度皆為重要；在屆退官兵輔導方面，除了部隊給予關懷輔導，若能再結合輔導會資源及榮服處的權益說明，相信更能協助官兵瞭解自己未來努力的方向，做出最佳的選擇。

前進營區權益說明會由新竹榮服處向空軍第二聯隊官兵系統性說明輔導會現行各項輔導措施，依不同服役年資與生涯歷程階段，涵蓋就學、就業、職訓、就養、就醫及服務照顧等措施，協助官兵思考未來方向，透過面對面說明及互動，讓官兵對分級退撫制度與可運用之輔導會資源有更全面且具體的瞭解。