新竹榮服處表揚績優榮欣志工

▲輔導會嚴德發主委（左）頒發資深志工獎予田涂玉雲女士（右）。

新竹榮民服務處為表彰志工夥伴一整年的投入與奉獻，十一日由處長鞠宗顯率同仁及志工代表，參加「一一四年績優榮欣志工表揚暨參訪活動」。今年志工表揚活動由輔導會主委嚴德發主持，肯定全國榮欣志工長年投入服務、陪伴榮民眷及關懷弱勢族群，在社會服務領域中扮演不可或缺的角色。

此次活動安排榮欣志工前往八德榮譽國民之家進行參訪暨教育訓練，志工們透過承辦人簡報並實地走訪，了解機構服務內容、長者需求與照護環境，不僅增進對長照服務網絡的認識，也深化志工未來在社福領域延伸服務的視野與能量。

隨後舉行志工表揚典禮，新竹榮服處志工團隊表現傑出，展現卓越服務成果與團隊凝聚力。今年輔導會首度增設「資深志工獎」，本獎項旨在鼓勵志工持續服務，奉獻熱忱；並於績優志工獎項中，特別提報新住民志工一人，肯定新住民對台灣向心力與服務精神。獲獎績優志工有：陳秋梅女士、謝德城先生、羅桂香女士、梁滿英女士、向春玉女士。績優社區志願服務：王淑貞女士。田涂玉雲女士榮獲資深志工獎殊榮。

新竹榮民服務處鞠處長也指出，透過年度表揚活動，不僅是向志工表達最高敬意，更期盼激勵彼此持續前行，秉持「榮欣大愛」精神，持續陪伴榮民前輩、協助榮眷家庭。他強調，志工的每一次關心與每一分付出，都是服務工作最珍貴的力量。