新竹榮服處「相見歡」圍爐 認養人與學子溫情團圓

市政府民政處施淑婷處長(左一)與長期認養人鍾淑英議員(右一)共同頒贈助學金。





新竹榮民服務處5日舉辦「迎春納福團圓宴」相見歡暨圍爐活動，邀請長期默默付出的「認養人」、受助榮民學子及榮民眷長輩共聚一堂。在暖心的飯菜香中，洋溢著如家人般的濃厚情誼。順利完成學業並在北部穩定就業的畢業學子，特地於春節前夕返鄉，以深情歌曲獻給守護他多年的認養人。

活動由學子及新竹榮民服務處工作夥伴的團體表演拉開序幕，展現自信與活力。其中，吳同學的個人演出更贏得滿堂彩，讓長期支持的認養人們親眼看見，這份愛心已轉化為孩子成長的養分。最令人動容的是，一名已就業的學子特別返鄉獻唱，他感性分享：「因為有認養人的陪伴，我才能無後顧之憂地完成學業。」他並承諾未來將延續這份愛心回饋社會，體現了「善的循環」。

鞠宗顯處長(右七)與財團法人春柁文教基金會張蔡美女士(右六)共同頒發助學金。

現場最令人動容的一幕，是已順利完成學業並在北部穩定就業的畢業學子，特地於春節前夕返鄉，以幾首深情歌曲獻給守護他多年的認養人。他感性地說：「因為有您們的支持，我才能挺直腰桿完成夢想。未來，我也要成為傳遞光亮的人。」這番告白，具體呈現了愛在世代間流動的力量。

為了傳達對善心人士與長輩的敬意，活動特別安排「瑞馬迎春・感恩上菜秀」。由鞠宗顯處長帶領同仁及學子，親手將象徵團圓的首道佳餚端上桌。這份別開生面的驚喜，不僅溫暖了長輩及認養人的心，也象徵著榮服處將服務送到每位榮民眷手中的承諾與熱忱。

鞠宗顯處長表示，榮民學子認養計畫在完全沒有公務預算的支援下，全賴社會各界長期慷慨襄助。看到學子從受助到自立、甚至懂得回饋，正是社會「善的循環」最美好的實踐。期盼更多善心力量加入認養行列，讓這份愛心不因寒冬而中斷，攜手打造一個充滿溫暖與希望的共好社會。

