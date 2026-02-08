新竹榮服處「相見歡」 認養人與學子溫情團圓

新竹市政府民政處施淑婷處長(左)與新竹榮服處鞠宗顯處長(右)頒贈物資予榮民，提前送上溫暖與祝福。

▲新竹市政府民政處施淑婷處長(左)與新竹榮服處鞠宗顯處長(右)頒贈物資予榮民，提前送上溫暖與祝福。

農曆春節將至，為讓轄區內榮民長輩與學子感受年節溫暖，新竹榮民服務處於龍湖婚宴館舉辦「一一五年相見歡暨圍爐活動—迎春納福團圓宴」，邀請轄內獨居榮民、榮民遺孤學子及認養人齊聚一堂。新竹市政府民政處長施淑婷代表市長高虹安出席，與現場約二百四十位嘉賓提前圍爐過好年，並向長期奉獻愛心的認養人致上最高敬意。

民政處八日指出，為落實「新竹好學」並減輕弱勢家庭負擔，市府對於榮服處辦理的關懷活動持續提供實質協助。此次活動市府特別補助經費，用於發放清寒榮民眷每戶二千元及青年學子每人三千元的春節慰問禮券，並協助支應遊覽車資、製作感謝框及學子獎勵禮券等項目，總補助金額達新臺幣八萬元。期盼透過這些資源的挹注，能讓榮民長輩與學子們度過暖心、豐足的農曆春節。

廣告 廣告

新竹榮服處鞠宗顯處長表示，為了傳達對善心人士與長輩的敬意，活動特別安排了「瑞馬迎春.感恩上菜秀」。由鞠宗顯處長帶領同仁及學子，親手將象徵團圓的首道佳餚端上桌。這份別開生面的驚喜，不僅溫暖了長輩及認養人的心，也象徵著榮服處將服務送到每位榮民眷手中的承諾與熱忱。

鞠宗顯處長表示，榮民學子認養計畫在完全沒有公務預算的支援下，全賴社會各界長期慷慨襄助。此次活動，特別感謝新竹市政府、財團法人榮民榮眷基金會、欣桃天然氣股份有限公司、新竹縣中央軍事院校校友會及龍湖宴會館等單位，他們不分彼此、慷慨解囊，織就出一張堅實的社會安全網，成為榮民眷與學子最堅強的後盾。

鞠宗顯處長強調，每一分認養金，都是孩子翻轉未來的契機。看到學子從受助到自立、甚至懂得回饋，正是社會「善的循環」最美好的實踐。鞠處長也誠摯呼籲，期盼更多善心力量加入認養行列，讓這份愛心不因寒冬而中斷，攜手打造一個充滿溫暖與希望的共好社會。