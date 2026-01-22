新竹榮欣志工隊 匯集大愛 偕手新竹榮服處關懷清寒榮民學子

新竹榮欣志工隊長期協助榮服處關懷服務照顧榮民(眷)，榮欣志工二隊陳文得先生偕同志工隊成員楊淑媛女士及吳堉淳女士匯集志工及民間友人愛心，至新竹榮服處捐贈善心捐款，挹助照顧清寒榮民學子，鞠宗顯處長有感於榮欣志工隊的善心義舉，特頒贈感謝狀，肯定榮欣志工們在志願服務的長期付出。

陳文得先生表示，感謝新竹榮服處長期帶領榮欣志工們，從事「施比受更有福」的志願服務工作，除了平日在新竹市服務關懷弱勢榮民(眷)外，透由日常協助訪視工作的過程中，深刻瞭解弱勢榮民(眷)生活之不易，本次有幸匯集善款，期待能讓愛心溫暖直達每個需要幫助的角落。

鞠宗顯處長二十二日表示，一直以來，榮欣志工在榮民服務處服務照顧榮民眷的工作上，扮演著不可或缺的角色，舉凡送餐關懷、訪視獨居弱勢榮民眷、陪同就醫、環境清潔與修繕等各項服務工作，均可見其身影，許多榮欣志工更是有錢出錢，有力出力，從不求回報，他們的大愛情操，足堪社會表率。新竹榮民服務處將持續結合並帶領這群沒有披風的志工超人，實踐「榮民在哪裡、服務就到哪裡的精神」，讓更多人感受到愛與溫暖，為榮民(眷)的服務照顧努力。