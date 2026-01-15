新竹樹林頭夜市用地國防部13.3億售出 中華郵政將興建綜合郵務大樓

國防部確定已將樹林頭夜市2000多坪用地，以13.3餘億元轉賣給交通部中華郵政，未來將作為綜合郵務大樓。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】新竹市樹林頭夜市在重啟兩年多後、驚傳月底要熄燈，由於該夜市用地是國防部政治作戰局所有，去年10月底確定已將2000多坪用地，以13.3餘億元轉賣給交通部中華郵政，未來將作為武昌街新竹郵局和樹林頭郵局的綜合郵務大樓，總建坪約6419.87坪，中華郵政已規劃未來將興建地下3層、地上7層的綜合郵務大樓，期能提升大新竹的郵務品質與運量。

國防部目前已要求市府委外的樹林頭夜市廠商，一月底之前淨空地上所有物，同時取消市府做為停車使用，預計2月初點交給中華郵政，由於中華郵政位在新竹市武昌街的新竹郵局郵務科建物，已經超過年限，既有空間及設施不敷使用，而且所轄的新竹樹林頭郵局建物、也超過年限，將在樹林頭夜市的用地，開發做新竹郵局綜合業務大樓。

未來該綜合郵務大樓將設有停車場，共約165個汽車停車位及329個機車停車位，也會作為新竹樹林頭郵局使用，並有郵件轉運作業月台和快捷郵件工作室等需求，且因該處地理位置適中，可藉此提升郵務運量及品質。

新竹市長高虹安今(15)日也證實樹林頭夜市所在的國防部用地因已轉售，確定會收回，未來不再做停車場及夜市使用，市府也在盤點周邊適合的用地，規劃適合的地點，帶動夜市經濟。

新竹市樹林頭夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用，國防部於去年10月發文通知市府、該土地另有處分規劃，要求依期停止使用並返還土地；經協調後，相關使用關係將延到今年1月31號終止。

市長高虹安表示 樹林頭夜市是許多民眾夜間消費與聚會的重要去處，夜市每週三、與週五營運，最後一個營運日將於1月3號日，邀請民眾在暫停營業前，把握最後營運期間，前往消費支持在地攤商，至於原址則將興建中華郵政大樓。