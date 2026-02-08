地方中心／綜合報導



新竹知名的「樹林頭觀光夜市」在1月底正式熄燈，上百家攤商被迫搬遷，改到竹北的環北路上營業，但很多人不知道，導致生意一落千丈，甚至有攤商表示，一天收入只剩一千多元，扣掉食材和人事成本等開銷，所剩無幾，眼看要過農曆年了，希望相關單位幫忙宣傳，讓大家好過年

走進夜市，放眼望去，有烤肉攤、臭豆腐、彈珠檯、套圈圈等，有吃有玩，雖然人潮還是比業者多，但跟過往相比，逛夜市的人數連一半都不到。



這些原本是「樹林頭觀光夜市」的攤商，一月底被告知土地有其他用途，攤商被迫搬離，改到竹北的環北路上營業，但夜市的位置一變，消費人潮也散了。

新竹樹林頭夜市轉戰竹北環北路 攤商嘆：業績差很多

新竹樹林頭夜市轉戰竹北環北路 攤商嘆：業績差很多。(圖／民視新聞)

攤商：「臨時跟我們說要收起來，讓我們措手不及，真的很難過」。





攤商：「(業績)差很多，那個真的是可以用一落千丈這樣來講」。





攤商：「來看看哦」。





夜市無預警換到竹北，讓生意一落千丈，儘管攤商認真叫賣，但走道明顯空了許多，冬天大家愛吃麻辣鴨血，座位區也空蕩蕩，甚至夜市必玩的投籃、棒球九宮格，一個人也沒有。





攤商：「(第一天生意怎麼樣?)做一千多塊而已，以前一天最少也有個八九千、一萬」。

轉戰竹北夜市後，雖然比以往多營業一天，還有租金減免，不過依舊補不回原本的收入差距，攤商難過年，來逛的民眾也點出關鍵問題。





民眾：「(人潮大概差多少?)差一半以上，可能就是現在的宣傳力道不夠，所以導致人潮不知道這邊有夜市」。





樹林頭夜市管理員 黃經理：「樹林頭那邊攤商過來差不多在120攤左右，比起來這邊少了差不多四分之三的人潮，要過年了希望能夠幫忙一下這些攤商」。





現在只盼宣傳到位，吸引人潮來逛，讓夜市熱鬧起來。





