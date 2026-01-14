新竹樹林頭夜市1月底熄燈 市府：展開覓地遷址

（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市政府今天表示，「樹林頭觀光夜市」因國防部土地另有處分規劃，夜市將於1月30日最後一次營業，停車場也於2月1日起停止營運，將盤點鄰近地點評估設置新夜市。

新竹市政府產業發展處今天發布新聞稿表示，樹林頭觀光夜市用地屬國防部，過去由市府委外經營，兼具夜市與公共停車場功能，去年10月接獲國防部通知土地將另有用途，要求停止使用並返還。

產發處指出，經協調，樹林頭觀光夜市用地將於今年1月31日終止使用關係，已依法通知委外廠商辦理契約終止及場地返還。樹林頭停車場也將自2月1日起同步停止服務。

廣告 廣告

針對夜市後續規劃，產發處表示，已開始盤點全市可利用的備選土地，評估交通便利性、環境衝擊及公共安全等指標，以延續在地攤商發展機會及市民夜間休閒空間。

家住樹林頭觀光夜市附近的季小姐向中央社記者表示，樹林頭夜市是她與孩子時常前往玩遊戲、吃美食的好去處，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間暫停營業，2023年10月重啟時還一度造成周邊交通癱瘓，期待市府能找到新地點，讓夜市持續營業。（編輯：張銘坤）1150114