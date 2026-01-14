新竹樹林頭夜市1／31熄燈 國防部收回土地 停車場同步停用

新竹市規模最大的樹林頭夜市，因國防部要收回用地，樹林頭夜市將於1月30日熄燈。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市規模最大的樹林頭夜市自民國112年11月重新開幕以來，已成為市民及觀光客喜愛的特色夜市之一，但用地所有人國防部，去年10月來文通知市府該土地另有處分規畫，要求依期停止使用並返還土地。經協調後，相關使用關係將延至今年1月31日正式終止，樹林頭夜市也將熄燈，停車場也一併停止使用。

市府交通處表示，自收到國防部通知以來，市府持續與國防部積極溝通，多次協商，期望能將停車場使用權延長至更長期間，讓市民有更多時間適應。惟最終仍於1月協商終止使用權限，後續配合土地所有權移轉及使用關係終止。

產發處則指出，此案係因土地權屬變動及使用目的依法調整，原夜市場地及附設停車空間已無法繼續提供使用，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，樹林頭停車場及夜市將自今年2月起停止營業。並已請委外經營廠商配合完成場地點交與安全維護作業，以確保周邊道路通行順暢及公共安全。

產發處表示，樹林頭夜市多年來陪伴許多市民的日常生活，是不少家庭與年輕朋友夜間消費與聚會的重要去處，也承載許多市民共同的城市記憶。夜市每周三、五營運，最後1個營運日是1月30日。

市府誠摯邀請市民朋友在暫停營業前，把握最後營運期間，多多前往消費支持在地攤商，與親友一同走訪熟悉的攤位與美食，為樹林頭夜市這段歷史留下溫暖而難忘的回憶。

另，市府已積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會。同時，亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規畫與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。

