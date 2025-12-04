新竹機車為省停車費亂停汽車格！ 網轟：那邊超多沒水準的人

新竹市出現機車違停亂象，為省停車費引網友砲轟。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 新竹市出現詭異停車現象，民眾在社群平台 po 文指出，東區台鐵新莊車站有許多機車為避繳停車費，竟將機車停在汽車停車格內私人土地上，引起大量網友砲轟「那邊超多沒水準的人，摩托車都亂停」，警方獲報已立即前往取締開罰。

民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，東區台鐵新莊車站附近設有機車停車格，但有部分民眾貪圖方便，將機車停在汽車停車格內的私人土地上，疑似藉此避繳停車費，此舉不僅明顯違停，更會影響到汽車停放。

貼文引起許多網友砲轟「我之前去停車，就遇到這種現象，害我都不敢停進車格內，深怕車會被刮到」、「那邊超多沒水準的人，摩托車都亂停，還把出入通道堵住，車子停在最裡面被卡死完全出不來，超差勁」、「應該把亂停罰款提高加拖吊」。

新竹市新莊里長於貼文下方留言，警方獲報後已前往開罰，並會針對周遭加強取締，呼籲民眾勿亂停車在禁止或限制停車的區域停車，違反交通法規的行為。警方強調，若在禁止臨時停車處所、標誌線或妨礙通行的地點停車，將依道路交通管理處罰條例開罰 600～1,200元，常見違規情形包括紅線停車、標線型人行道停車、網狀線停車、妨礙通行等。

