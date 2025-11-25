新竹橫山鄉加碼普發5千元 近1.2萬鄉民可領

長長的排隊人龍，都是要來排隊領生活補助金，新竹縣橫山鄉公所獲得鄉民代表會支持，因應國際關稅政策及民生物價波動，保障民眾生活品質，減輕人民生活負擔並提高生活安定性，從25日開始，全體鄉民普發5000元。

不少鄉民一早8時就在發放站排隊等待。新竹縣橫山鄉鄉民說道，「當然開心啊，有錢領誰不開心，去花五星級飯店。」、「很好啊，多了5千塊，我們可以買很多日用品。」

領到小確幸，鄉民樂開懷，橫山鄉公所表示，凡於今（2025）年8月4日以前設籍橫山鄉者，都可領取生活補助金，25日起到27日在各村指定站發放，估計約1萬1900人受惠，鄉長也前往現場視察。

新竹縣橫山鄉長張志弘表示，「公所我整個盤點過，這2、3年來的歲計盈餘，我們有將近6千多萬、快7千萬，這5千塊就是用這個歲計盈餘，絕對不會排擠其他的基層建設，或是其他的社會福利，或是其他種種，橫山鄉公所需要施政的東西，我們一定不會少。」

因為受丹娜絲颱風、0728豪雨影響，日前嘉義縣義竹鄉也普發每名鄉民新台幣5000元民生紓困金。

另外，嘉義梅山鄉公所也宣布啟動韌性經濟方案，將普發每位設籍鄉民新台幣3000元；民雄鄉代表會近日也正式規劃向鄉民普發2000元紓困金，預計將有近7萬人受惠，公所預計將在明年3月正式發放。

