新竹歐洲進口樂器推薦，精選義大利提琴

【商家指南推廣專題】

提琴製作技藝至今已傳承數百年，隨著時代的演進，製琴技術融合了傳統與創新。博得提琴身為臺灣歐洲進口提琴一線品牌，為愛樂者精選義大利提琴與多元化頂級歐洲樂器，滿足各區段人群演奏需求，深獲信賴。

1999年，博得提琴在滿懷對提琴藝術的熱愛與願景中誕生，致力於讓更多人了解當代製琴師與製弓師的精湛工藝及優美音色，博得提琴擁有豐富的進口提琴資源，與多位國際知名製琴師與製弓師建立了緊密合作關係，店內的提琴均由經驗豐富的製琴師手工製作，每一把提琴都蘊含著精湛的工藝和獨特的音色魅力，無論是優雅的小提琴、醇厚的中提琴，還是深沉的大提琴，都能滿足不同層次客戶的需求，從初學者的入門提琴到專業演奏家級別的演奏提琴一應俱全，提琴必須經過嚴格把關，確認符合訂製標準才會交到客戶手中。對於演奏家來說，音色與手感是挑選提琴的關鍵，博得提琴深諳其道，因此所有樂器均會由專業的技師進行精細調整，確保音色健康甜美。

廣告 廣告

博得提琴團隊能給予您最專業的提琴挑選建議，讓您在試琴的同時，也更加了解樂器的特性，對於演奏家而言，樂器的維護與保養十分重要，規劃完善的售後服務，從定期的保養與檢修，到根據客戶需求進行的音色微調都面面俱到，同時還會教導如何正確保養樂器，是博得提琴最為注重的服務。另外，針對不同演奏場地與曲目的需求，專業團隊會對樂器進行精細調整，確保樂器都能呈現出最佳狀態。

博得提琴定期舉辦提琴演奏會與製琴師講座等活動，邀請國內外知名演奏家和製琴師前來交流分享，為提琴愛好者們提供一個學習和交流的平台，讓愛樂者更加了解手上的樂器，促進提琴文化的發展。

博得提琴深信優秀的製琴師與製弓師在演奏家的職業生涯是不可或缺的重要角色，博得提琴的製琴師夥伴皆選用最為頂級的木材，經過數十道繁瑣工序精心製作，確保每一把提琴都具有獨特的音色特性與卓越的表現力，這些優秀的製琴師在追求經典義大利製琴工藝的同時，融入現代設計理念，適應當代音樂家的需求，正因如此，博得提琴已成為眾多國際知名演奏家的首選，無論是在音樂廳還是錄音室中，博得提琴的音色都以其溫暖、豐富與層次感，讓人耳目一新。

博得提琴擁有全台最多的歐洲進口樂器選擇與高品質義大利提琴，一流的提琴品質與用心的服務使得博得提琴在歐洲進口樂器推薦名單中脫穎而出，專注於高端提琴製作與服務，憑藉傳承經典工藝與創新精神，為全球音樂家提供專業的演奏樂器，我們相信，每一把提琴都有一段等待被譜寫的故事，而博得提琴，正是這故事的開端。若您提琴相關的需求，相信博得提琴的服務絕不會讓您失望。

細心用心 博得您心

更多新竹歐洲進口樂器推薦資訊請洽以下連結

店名：博得提琴新竹店

電話：03-5166187

地址：新竹市東區東山街87號

博得提琴台北店：台北市福州街11-2號2樓02-23215556

博得提琴竹北店：新竹縣竹北市十興五街76號03-6587424

官網：https://rink.cc/5iry0

臉書：https://rink.cc/vm7vn

以上訊息由博得提琴提供