新竹歲末祝福 翻轉多明尼加教育困境

新竹唯一一場的歲末祝福就在今天早上，可以看見大家的動作兼具力與美，呈現出當年多明尼加遭受風災後的無助，以及慈濟志工入駐後，如何去改變當地的教育。下午溫馨座談，美國慈濟志工也向上人分享，他們如何一點一點，翻轉多明尼加的教育困境

美國慈濟志工 林慮瑢：「27年來，那個印象一直在腦海裡面，就是當年怎麼去勘災，我記得我們去勘災的時候，基本上 整個垃圾山的孩子，很多人都沒有穿衣服。」

1998年，喬治颶風重創多明尼加，台灣與美國的慈濟志工發起救援行動。卻發現拉羅馬那有座垃圾山，當地也身陷非法移民的困境。

美國慈濟志工 林慮瑢：「每天 下午兩點鐘，(垃圾)車子來的時候，很多居民都跑出來搶垃圾，搶了很多就當場就吃，上人說眾生平等，這些人雖然是非法移民，但他們也有生存的權利，所以那時候我們就，跟上人報告說，我們是不是可以，來幫這些孩子來蓋學校。」

慈濟深入多明尼加建立聯絡處，並舉辦義診、創辦小學，從此垃圾山不復見，成為生活機能健全的社區。更推動在地居民成為志工，讓善的力量在當地不斷循環。

美國慈濟志工 陳濟弘：「兩年前 我們又回去(多明尼加)，慮瑢跟我又回去，我去了一趟市政府，因為我們自己有學校，多明尼加的政府本身，看到慈濟這所學校對當地的影響，他們也蓋了一所學校，但是他用慈濟的名字(命名)。」

證嚴上人開示：「人與人要互相感恩，有的是鄰近的陪伴，鄰近的協助，人與人之間都要時常說感恩，離我們很遙遠的地方，他們發明了很好用的，我們可以用到，人彼此之間 要互相幫忙。」

「重災區多明尼加，風暴摧毀超過28萬戶，奪走無數生命，百萬人流離失所，陷入絕境無家可歸。」

整齊劃一的動作讓人眼睛一亮，慈濟將愛留在多明尼加，找回孩子們的教育權，慈濟志工也從中見苦知福，希望最終能讓在地志工互助，當地自給自足，翻轉貧窮問題。

