新竹歲末祝福 82新受證志工

上人行腳今天來到新竹，早上是新竹唯一一場歲末祝福，所有人都非常期待，在門口迎接上人。在新竹場的大事紀演繹，展現多明尼加重災時，慈濟如何深入當地救災救難，也展現印順導師推動人間佛教。現場總共有82位新受證志工，從上人身上承接重擔。

「向上人問訊，上人好。」

新竹歲末祝福，總共83位新受證志工，從上人手中接下慈濟家業。新受證委員黃張秀琴，在培訓前，還不知道慈濟，只是一股腦地投入環保，一做就是20多年。

慈濟志工 黃張秀琴：「我(原先)是沒有想要培訓的，有做就好 我時常想，我們做環保，我也不是跟你做，你也不是跟我們做，我們笑笑地做，高高興興做 高高興興回家。」

證嚴上人開示：「人生叫做大自然的法則，我一路出來，心裡都一直在想，這一回我出門，是否還有再來一回 (有)，自己不敢 不敢下決定，不過 向大家說，你要日日精進，還要代代相傳。」

大事紀演繹，1998年多明尼加因颶風重災，慈濟走入當地，不只協助救難，更留下來，翻轉貧窮問題。

證嚴上人開示：「世間之大，慈濟雖然在台灣，每一個國家 日日都在增長，今年到現在，又增加了8個國家，連線也一年年地增加，所以感覺天下，真的是愛的力量非常大。」

從台灣走向世界，每一位慈濟志工都在力行大愛力量，宣揚佛法。現場1千多人虔誠祈福，匯聚正能量迎接新的一年。

