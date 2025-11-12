新竹殯葬所又出包！燒錯遺體再爆偷拍 業者被列黑名單

新竹市殯葬管理所9月發生燒錯遺體事件後，近日再遭網友爆料，10月底光復節連假前，殯葬所冰庫人員偷拍往生者遺體並散布照片。對此，新竹市政府澄清，此事並非殯葬管理所員工所為，是承包業者員工的個人不當行為，該業者已被列入黑名單。

有網友在臉書社群《新竹爆料公社》匿名爆料指出，「新竹市殯葬所9月時發生燒錯遺體事件，最近竟然又發生殯葬所員工偷拍遺體、散播往生者照片。爆料者質疑，112年標到的業者才出包，當時的所長跟冰庫員工被撤換、開除，但113、114年為何該業者還能繼續投標，而且還能繼續得標？即使換公司名字投標，仍一樣得標。」

爆料者在文章中也表示，「新竹殯儀館殯葬所的家屬們心情已經很哀戚了，之前燒錯遺體很扯，現在變成偷拍遺體、散播往生者照片，直呼新竹市政府是睡了嗎？都不好好整頓一下嗎？」

對此，新竹市政府駁斥該事件，並非殯葬管理所員工所為，而是承包業者之員工所涉及的個人不當行為。民政處強調，殯葬管理所已第一時間要求業者全面調查，日前已將該承包業者列入黑名單禁止其再參與後續標案。

民政處呼籲，外界勿以訛傳訛、散布未經查證之訊息，以免影響公務機關及無辜人員名譽。新竹市府更重申，對於任何不當行為及影響市府形象之事件，將嚴肅處理，並持續加強相關稽查及教育訓練。

