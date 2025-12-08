新竹民團參訪空訓中心 支持國防

記者孫建屏／綜合報導

新竹市大聖會敬軍團日前由會長周淑娥率領，在新竹縣市軍人服務站站長陳中吉陪同下，參訪陸軍航特部空降訓練中心，期間由官兵說明空降訓練任務、專業訓練流程及部隊精神，並透過實際體驗操傘模擬器操作、傘具著裝，感受跳傘時的視野與反應，進一步了解跳傘訓練嚴謹的考核與整備，更表達對國軍傘兵訓練及生活環境的關懷，支持全民國防。

敬軍團一行受到航特部政戰主任梁少將等官兵代表的熱誠歡迎，並由空訓中心副指揮官黃中校及政戰處長趙中校全程陪同說明；敬軍團表示，此行不僅增進對傘兵部隊專業訓練的認識，也讓會員實際感受特戰官兵平日辛勞，未來將持續支持國防，以實際行動為官兵鼓舞士氣。

新竹市大聖會敬軍團日前參訪陸軍航特部空降訓練中心，展現對國軍傘兵訓練及生活環境的關懷，支持全民國防。（空訓中心提供）