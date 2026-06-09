新竹民宅爆炸釀2死 夫妻遭倒塌牆面壓住傷重不治 初判瓦斯洩漏致氣爆

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新竹市政府表示，高翠路今天（9日）發生爆炸事故，造成2人死亡，初步研判為液化石油氣瓦斯桶或管線破裂洩漏，瓦斯外洩後疑遇電器火花引發爆炸。新竹地檢署表示，檢察官會同法醫相驗後，初步認定2名死者是遭牆面倒塌重擊，造成肋骨骨折等傷勢，死因為創傷性休克，至於詳細事故原因待釐清。

新竹市東區高翠路9日發生住宅氣爆事件，消防救出2人但呈現OHCA，送醫不治。（圖／新竹市消防局提供）

新竹市消防局發布訊息表示，消防局於凌晨3時52分接獲民眾報案，指新竹市東區高翠路有民宅疑有瓦斯外漏，消防人員於4時5分抵達現場，4時8分回報發生重大爆炸事故，加派人員前往支援搶救。

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警消人員向中央社記者說，其中經營雜貨店的65歲吳男與58歲張女夫妻，被發現時受困二樓臥室，並遭倒塌牆面壓住，救援人員立即清理障礙物，將2人救出，送醫搶救後傷重不治。

新竹市政府今天下午2時召開記者會，消防局長李世恭現場說，此次爆炸發生於1棟經營便當店的民宅，嚴重影響左右共2棟民宅，爆炸主要影響面積約40至60坪，並造成機車93輛、汽車40輛受波及。

李世恭表示，此次爆炸波及高翠路222至276號、215至259號及221巷2弄2至40號，共計57戶受影響。

他指出，目前火災調查初步結果研判，洩漏源是液化石油氣瓦斯桶，或其管線破裂導致洩漏，而在瓦斯洩漏後，疑因遇電器火花產生氣爆，至於詳細氣爆原因仍待調查釐清。

新竹市長高虹安現場表示，已會同建築師公會辦理建物結構安全評估，除爆炸戶及相鄰2戶因消防調查暫時無法進入外，其餘周邊建物初步判定無立即拆除危險。

她指出，稅務局將依「從寬、從速、從簡」原則，主動勘查受損房屋，協助受災戶辦理房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅減免或停徵，並將協助受災戶修繕、復原及代位求償等後續工作。

高虹安在記者會時表示，民政處持續關懷受傷民眾與罹難者的家屬，社會處已啟動急難救助與關懷機制，除發放慰問金外，也會協助申請安遷救助金，並安排災後心理諮商輔導。

新竹地檢署檢察官林鳳師接受媒體訪問表示，因爆炸致牆面倒塌，2名死者遭重擊胸部、腹部等部位，造成骨折等傷勢，最終因創傷性休克死亡，詳細事故原因，仍待進一步調查釐清。

事故現場可見，多處民宅鐵捲門遭強烈衝擊變形，也有建物牆面受損嚴重，警方已拉起封鎖線，而死者家屬於下午前往事故地進行招魂等儀式。

犯罪被害人保護協會新竹分會透過文字表示，此案事故發生後，立即啟動被害人保護機制，由主任委員陳進興率領專員前往市立殯儀館關懷，提供被害者及其家屬法律諮詢與心理輔導等支持措施，陪伴家屬度過艱難時刻。

（責任主編：莊儱宇）