新竹民眾撿到iPhone「索10%報酬遭拒」！上網討拍反遭砲轟

新竹民眾撿到iPhone向失主所要10%報酬未果，上網討拍反遭撻伐。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 拾金不昧是美德，但近日新竹民眾在臉書社團「新竹人の大小事」發文，稱自己元旦當天撿到一支iPhone17Pro，聯絡失主歸還時主動索取手機價值10%、約3000元作為報酬，卻遭到拒絕，雙方最終進入派出所處理。貼文一出瞬間引發大量討論。

新竹民眾PO文指出，1月1號下午撿到一支iPhone17Pro，連絡失主後向對方索取10%的費用約3000元，但失主滿臉不屑且不願意支付，直接警察局處理，警方還將手機直接還給對方，原PO詢問「大家認為我這樣做是否可取？」

廣告 廣告

不料貼文一出網友紛紛留言撻伐，「如果是這種心態就不要撿」、「撿到東西不是用來談條件的」、「有叫你撿嗎」、「你其實可以不要還他，然後他告你侵佔，可能就不會這麼氣了」。

不過也有網友翻出《民法》第501條及第501條之1指出，拾得遺失物者「得向認領人請求不超過遺失物價值十分之一之報酬」，但法律用語為「得」，並非強制規定，代表拾獲人可以請求，但失主並無必須給付的義務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

男大鬧北車咆哮「要去中山站」！北檢偵結起訴求處重刑

北投國小前紅燈直直衝！學童險遭撞飛 驚悚畫面曝光