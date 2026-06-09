新竹氣爆便當店內有4瓦斯桶 消防署：是否天然氣、瓦斯桶連環爆待調查

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹市高翠路便當店今晨發生氣爆造成2死意外，多家住戶受波及。(記者蔡彰盛攝)

〔記者陸運鋒／新北報導〕新竹市東區高翠路便當店今晨發生氣爆釀2死2傷，由於爆炸威力驚人波及周邊約200公尺，造成房子鋼筋裸露、鐵捲門變形、轎車被炸飛至對街及整條街民宅窗戶玻璃震碎。消防署指出，該便當店存放4桶瓦斯桶，其中有3桶為20公斤、1桶為16公斤，另有天然氣管線是供熱水器所使用，是否有連環爆的可能尚待調查。

消防署表示，液化石油氣(桶裝瓦斯)本身具有安全洩壓機制，除非洩壓閥失效，否則極難直接爆炸。因此，不排除有可能是桶裝瓦斯或天然氣，在密閉空間內長時間洩漏，導致氣體濃度達到爆炸範圍，遇上火源而引爆。

廣告 廣告

消防署指出，液化石油氣與天然氣成分不同，液化石油氣若在密閉空間洩漏，濃度範圍達到1.9%至9%就會發生爆炸，至於天然氣若在密閉空間洩漏，濃度範圍達5%至15%就會發生爆炸，至於是何種氣源導致氣爆，仍待新竹消防局開挖鑑定釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新竹市高翠路便當店氣爆 牆倒壓死隔壁麵包店夫妻

震碎整條街！新竹高翠路凌晨氣爆 強大威力驚醒居民

新竹高翠路氣爆 二人OHCA搶救中

新竹高翠路氣爆 8戶18人需緊急安置

