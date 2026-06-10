新竹氣爆奪2命！老父獲頒「模範父親、鑽石婚」表揚…女兒永遠缺席

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記者羅欣怡／新竹報導

新竹市便當店氣爆，造成隔壁經營40年的麵包店夫妻雙亡。（圖／翻攝畫面）

新竹市高翠路一間便當店昨（9日）發生瓦斯氣爆，間接造成隔壁麵包店夫妻，在睡夢中遭整面牆壓死。據了解，張姓妻子的父親原本要在8月份接受模範父親以及鑽石婚的表揚，原本一家人歡歡喜喜要迎接的盛事，如今女兒和女婿卻永遠缺席。

氣爆現場，整條馬路都是四散的殘骸，相當驚人。（圖／翻攝畫面）

年輕時做建築的張父，親手在高翠路上蓋了房子當成女兒的結婚賀禮，婚後女兒和「如美餅舖」第二代兒子就在這間透天厝一樓開店，一做就是40年，出產的麵包、西點也是附近竹科上班族的最愛，夫妻倆廣結善緣，跟鄰里的關係都不錯，但昨日凌晨的驚天一爆，熟睡中的夫妻倆遭倒下的磚牆壓住，送醫傷重不治。

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張姓妻子的父親預計8月要接受模範父親表揚，父母親結婚60年，市府也要頒發」鑽石婚」表揚。（圖／記者戴偉臣攝影）

里長郭朋鑫表示，張父今年獲選里內模範父親，預計8月將受邀出席市府表揚大會，而張女的雙親今年更剛好迎來結婚60週年的鑽石婚，同樣名列市府表揚名單。然而，這場突如其來的氣爆意外卻奪走了她的性命，讓這雙重喜事蒙上了一層哀戚的陰影，張女再也無法陪伴父母親見證這些榮耀時刻。

針對這起氣爆，新竹市消防局初步研判，洩漏源為液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，在屋內達到一定濃度，疑遇電氣火花產生氣爆，詳細氣爆原因仍有待火調人員詳細調查釐清。

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