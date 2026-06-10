新竹氣爆奪2命！驚爆未找到警報器 瓦斯管線斷裂「漏氣8小時沒人發現」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹市高翠路氣爆造成一對夫婦罹難，消防人員勘驗。廖瑞祥攝



新竹市東區一家便當店氣爆造成2死2傷，死者是便當店的鄰居、經營麵包店的一對夫妻，夫妻倆在睡夢中遭炸裂的牆壁重壓，當場失去呼吸心跳。消防局火調人員最新調查10日出爐，局長李世恭指出，1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管明顯斷裂，持續大量漏氣，但員工沒察覺。

李世恭也證實，經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

局長李世恭表示，火調人員於現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，分別為3桶20公斤、1桶16公斤。進一步仔細檢視瓦斯桶軟管，發現其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管明顯斷裂，且該16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象。另2桶20公斤的瓦斯桶軟管則仍緊接於金屬管上。

廣告 廣告

李世恭指出，便當店於6月8日仍照常營業，當日20時打烊休息時，員工並未察覺有任何瓦斯漏氣異狀，至9日凌晨3時52分接獲氣爆報案。

新竹市高翠路氣爆，警方拉起封鎖線。廖瑞祥攝

消防局由現場跡證研判，疑因該16公斤瓦斯桶的軟管不明原因發生破損或斷裂，導致串接的20公斤及16公斤瓦斯桶在深夜短時間內大量外洩；累積之高濃度瓦斯隨後遭遇現場電氣火花（如冰箱或冷氣室外機運作啟動）引發劇烈氣爆。

消防局為釐清管線配置，也通知本案之瓦斯行負責人至現場說明。負責人提供當初安裝時的照片，顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表及瓦斯更換自動回call裝置等設備，但經火調人員比對照片與徹查現場，尚未發現便當店負責人聲稱所裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，後續將持續就此部分進行調查與責任釐清。

氣爆的便當店謝姓負責人9日午後至派出所製作筆錄，表示周六（6日）換瓦斯桶，這幾天都沒有異樣，店裡也有安裝瓦斯防漏警報器，卻沒有發報。其說法與消防局調查結果不同。

新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨發生嚴重氣爆，釀成2死2傷，受災戶57戶，機車93輛，汽車40輛受波及。市長高虹安證實119在凌晨3時52分接獲氣爆報案的前五分鐘，有電話通報現場有瓦斯味，在消防人車趕往現場途中，就接獲爆炸通報。

新竹市高翠路一家便當店9日凌晨發生氣爆，汽車炸到對街。廖瑞祥攝

更多太報報導

新竹恐怖氣爆2死2傷！隔壁夫妻雙亡 高翠路慘如「戰爭轟炸」

買2張台積電「忘記密碼」放生27年 一查獲利狂賺4589%網全跪了

日本AV女優來台賣淫遭驅逐出境！沒回日本去這國 IG曝最新行蹤