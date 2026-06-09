新竹氣爆威力驚人民宅炸出大洞 消防專家點出要查這些原因

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紅色透天店面的麵包店被氣爆炸毀。(記者蔡彰盛攝)

〔記者陸運鋒／新北報導〕新竹市高翠路便當店今晨發生嚴重氣爆案，威力大到3層樓透天住宅炸出大洞，現場一片狼藉，造成2死2傷影響8戶共18人。至於為何氣爆這麼嚴重連牆都被震倒？消防署災害管理組前組長林金宏表示，氣爆威力大小牽涉到很多因素，包括瓦斯種類、洩漏原因、洩漏量、洩漏時間、空間是否密閉、通風狀況、氣體累積位置、點火源位置、建築結構、門窗開口、樓梯間或管道間是否形成壓力傳遞路徑。

消防官透露，若瓦斯在密閉空間洩漏，積累濃度達到爆炸範圍，只要產生一點小火花就可引爆，而且瓦斯積累越久濃度越高，爆炸威力就會越大，如果桶裝瓦斯與天然氣洩漏同樣的量發生爆炸，那桶裝瓦斯的威力會比較大，因為成分的關係，燃燒後所釋放出能量不一樣，這也是為何餐廳一般都用桶裝瓦斯的原因。

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林金宏指出，現場若同時存在液化石油氣(桶裝瓦斯)與天然氣的話，由於2者特性不同，液化石油氣主要成分常見為丙烷、丁烷，比空氣重，洩漏後容易往低處流動，累積在地面、地下室、排水溝、櫃體下方或通風不良的低處空間。

而天然氣主要成分是甲烷，比空氣輕，洩漏後通常往上方累積，例如天花板、管道間、夾層或上方密閉空間，因此要判斷到底是哪一種氣體引發爆炸，必須查出包括瓦斯設備位置、管線狀況、洩漏點、氣體累積路徑、燃燒痕跡、牆體破壞方向、門窗飛散方向及點火源可能位置。

至於此次氣爆相當於多少炸彈威力？林金宏說，由於這2種爆炸不一樣，手榴彈屬於「Detonation」，是高爆炸固體炸藥瞬間化學反應產生超音速的震波，主要傷害來自破片與瞬間衝擊波。瓦斯氣爆屬於「Deflagration」，是氣體燃料與空氣混合後，在密閉空間內燃燒導致氣體急遽熱膨脹，造成室內超壓，進而把門窗、牆壁、屋頂甚至整個建築結構破壞，因2者機制不同難以做出比較。

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