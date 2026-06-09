新竹氣爆波及57戶！消防教肥皂水1招揪漏氣 4步驟保命

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新竹高翠路便當店凌晨發生嚴重氣爆，造成2死2傷，周邊57戶住家受到波及。（圖／報系資料照）

新竹市東區高翠路一間今年才開幕的連鎖便當店，9日凌晨3時許發生嚴重氣爆，強烈爆炸威力不僅造成建物嚴重毀損，更波及周邊57戶住家及大量汽機車，整條街滿布碎石瓦礫，宛如戰場。事故共造成2死2傷，其中隔壁麵包店一對夫妻遭倒塌牆面重壓，送醫後仍傷重不治。隨著調查朝瓦斯外洩方向進行，消防專業粉專「消防神主牌」也緊急發文示警，指出瓦斯在密閉空間累積後，即使沒有明火，單純開燈、開電扇或電器啟動產生的微小火花，都可能瞬間引發致命爆炸。

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根據警消初步調查，事發建築為3層樓透天厝，一樓為便當店。現場除設有天然氣管線外，店內還存放3桶16公斤瓦斯桶及1桶20公斤瓦斯桶。事故發生後建物外牆崩落，周邊住宅門窗震碎，多輛汽機車嚴重受損，爆炸威力之大讓附近居民至今餘悸猶存。至於究竟是天然氣、桶裝瓦斯或其他因素釀禍，目前仍待火調及相關單位進一步鑑定。

針對外界關心為何爆炸威力如此驚人，「消防神主牌」分析，瓦斯最可怕的地方在於無色無形，一旦外洩後持續在密閉空間內累積，當濃度進入爆炸範圍，任何火源都可能成為引爆點，而且不一定是明火。包括電燈開關、電風扇啟動、冰箱壓縮機運轉，甚至一般電器設備產生的微小電火花，都足以讓整個空間瞬間爆炸。瓦斯累積時間越久、濃度越高，爆炸威力也越大，這也是此次事故不僅炸毀店面，更波及整個街區的重要原因。

消防專家也特別提醒餐飲業者，尤其是剛開幕的新店面，更不能忽略瓦斯安全檢查。裝潢施工期間若曾移動管線、更換設備或重新安裝瓦斯系統，在正式營業前應再次確認所有管線接頭是否牢固，並請專業瓦斯公司進行全面檢測，避免因施工疏失或設備問題埋下危險因子。

至於一般民眾平時該如何檢查瓦斯是否漏氣？消防專家建議，可將肥皂水塗抹在瓦斯管線接頭、閥門及連接處，若發現持續冒泡，就代表可能有瓦斯洩漏，應立刻關閉瓦斯總開關、打開門窗保持通風，並通知瓦斯公司到場檢修。相較於使用打火機或其他方式測試，肥皂水檢測法安全且簡單，也是最常見的居家檢查方式。

消防人員也公布聞到瓦斯味時的保命步驟：

第一步： 絕對不要開關任何電器、電燈、電扇或抽油煙機。第二步： 輕輕打開門窗，讓空氣自然流通。第三步： 迅速關閉瓦斯總開關。第四步： 立即帶著所有人撤離現場，到戶外安全處後再撥打119及通知瓦斯公司。

消防專家強調，面對瓦斯外洩，「不碰電器、先通風、快撤離」是最重要的保命原則。此次新竹氣爆造成無辜民眾喪命，也再次敲響公共安全警鐘，提醒民眾與業者千萬別忽視瓦斯設備檢查與日常安全管理，以免一時疏忽釀成無法挽回的悲劇。





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