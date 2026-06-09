新竹氣爆波及57戶！疑瓦斯桶、管線洩漏遇火花引爆 肇因最快今晚出爐

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新竹市東區高翠路一間便當店今（9）日凌晨發生嚴重氣爆事件，造成2死2傷。新竹市政府召開記者會表示，此次事故共造成57戶受災、93輛機車及40輛汽車受損，初步調查發現，疑似液化石油氣（瓦斯鋼瓶）或相關管線破裂發生洩漏，導致瓦斯在室內持續累積，再因冷氣室外機或其他電器設備產生的電氣火花，引發爆炸，至於確切肇因最快今晚出爐。

新竹市消防局長李世恭表示，消防局於凌晨3時52分接獲報案，首批救災人員於4時05分抵達現場，消防局依火警標準程序派遣消防與救護單位到場，但抵達時現場已無明火，消防人員自凌晨4時16分至5時20分之間陸續救出4名民眾，其中2人不幸罹難，2人輕傷目前均已出院。

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市府同步清查周邊災情，初步統計共有57戶受影響，多數為玻璃破裂、門窗變形等損害，另有93輛機車及40輛汽車受波及。

李世恭指出，火調人員仍在現場調查中，初步研判為便當店使用的液化石油氣（瓦斯鋼瓶）或相關管線破裂發生洩漏，瓦斯累積後遇到電氣火花，引發劇烈燃燒與爆炸，至於究竟是瓦斯桶本體或管線漏氣，仍待進一步鑑定，事故確切原因預計最快今晚出爐。

他表示，事故發生後火調人員已前往醫院訪問傷者，但由於傷者受到極大驚嚇，暫時無法完整說明事發經過，後續仍需進一步向便當店員工了解事發當時是否有相關操作或異常狀況。新竹市長高虹安也補充，該名傷者為氣爆便當店員工，事發時住在店面樓上，由於目前身心狀況尚未恢復，尚無法接受完整調查。

此外，李世恭表示，消防局已與便當店負責人取得聯繫，負責人表示，依照事發時間推算，凌晨3時52分左右店內人員仍在休息，並未營業，也沒有煮食或使用火源，不過相關說法仍有待後續調查及鑑定確認。

針對便當店老闆稱店內有裝設瓦斯警報設備，高虹安表示，目前火調作業仍在進行中，由於部分瓦斯管線及瓦斯鋼瓶遭倒塌牆體壓住，火調人員須待重機具完成清除作業後，才能進一步檢視設備狀況。

責任編輯／蔡尚晉

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