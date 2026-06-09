新竹氣爆炸毀一整排民宅！柯文哲心碎發聲
[NOWNEWS今日新聞] 新竹市東區高翠路今（9）日凌晨發生重大瓦斯氣爆事故，一棟三層樓透天厝遭強大爆炸威力炸毀，也波及了周邊連棟建築，現場一片狼藉，該意外不幸造成2人死亡、多人受傷，附近7戶住家、約18名居民也受到影響。對此，前民眾黨主席柯文哲悲痛發聲，盼大家一起為傷者祈福，也對逝者家屬致上最深切的哀悼，同時也感謝第一線警消同仁搶救生命。
柯文哲表示，看到新聞畫面滿目瘡痍的住宅跟街道，真的非常沉痛，這起意外發生在凌晨，大家都在熟睡的時候，根本猝不及防，有2人不幸罹難，還有幾位民眾受傷送醫。他也向外界喊話，大家一起為傷者祈福，希望他們能平安度過難關、早日康復，也對逝者家屬致上最深切的哀悼。
此外，柯文哲也感謝第一時間趕到現場的消防同仁、警察、醫護，以及新竹市政府跨局處的救災與安置人員，「在最危險的時候到第一線搶救生命，謝謝你們，辛苦了」。最後，他更叮嚀大家出門在外、在家生活，請務必多注意用火與瓦斯的安全。平安，才是最重要的。
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