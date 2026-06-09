社會中心／吳玟誼、黃柏榕 新竹報導

凌晨這場氣爆，爆炸威力驚人，其中又以與氣爆便當店只隔著狹窄防火巷的兩棟透天厝受創最重，民視記者直擊殘破屋況，而根據新竹市政府統計，氣爆還波及了方圓200公尺內133台汽機車、57戶民宅，其中10戶18人還因暫時無法居住，由市府緊急安置，並將啟動代償修繕。

爆炸聲響伴隨火光，猛烈氣爆，震破早餐店鐵捲門。火光乍現，店外鏡頭瞬間震歪，仍拍到街道上揚起白煙，爆炸威力直接把天花板炸飛。居民被嚇醒，衝出家門逃生。早餐店老闆娘：「嚇一大跳因為那個爆炸聲音，把那個窗戶彈開來彈進來裡面，所以我才嚇到。」新竹市高翠路上這起意外，從街景圖可以看到，發生氣爆的便當店和後方民宅，中間只隔著窄窄防火巷，首當其衝最嚴重。民視記者吳玟誼：「我們現在所在地方，就在便當店正後方的這個民宅，因為這裡受損的相當嚴重。」遭波及之後方住戶：「（就在你們正後方）對對對，震的聲音非常大，東西都倒下來，房間的門都裂了，那時候就有聞到（瓦斯）味道。」

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新竹氣爆瓦斯外洩釀2死2傷 18人無家可歸緊急安置

新竹氣爆瓦斯外洩釀2死2傷 18人無家可歸緊急安置（圖／民視新聞）

氣爆便當店，和已故夫妻開的麵包店，正後方對應的，就是這兩間透天厝。爆炸當下像被炸彈掃過一樣，大門歪掉、整棟玻璃全碎，屋內家具也破損。遭波及之後方住戶：「旁邊麵包店是我們正後面，很大聲啊，我們以為那個砲彈下來。」不只後方鄰居家嚴重毀損，方圓200公尺共有93機車及40台汽車受損，被波及的住家多達57戶，其中10戶18人因房屋無法居住，需要緊急安置。氣爆意外確定是瓦斯外洩，但類似小吃店用的瓦斯鋼瓶，幾乎是80公斤以下的瓦斯串接，目前中央並無列管，市民擔憂會成為未爆彈。新竹市長高虹安：「這一次發生的這個便當店，它就是80公斤串接使用量以下的場所，所以在中央法規沒有列管的情況下，等同於說真的有可能在，沒有安全的措施之下，真的有可能會是一個隱形的未爆彈。」









新竹氣爆瓦斯外洩釀2死2傷 18人無家可歸緊急安置

新竹氣爆瓦斯外洩釀2死2傷 18人無家可歸緊急安置（圖／民視新聞）

一場氣爆，也讓瓦斯安全問題，浮上檯面，如何補強法規，相關單位恐怕得盡快想出對策，避免憾事重演。





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