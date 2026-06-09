新竹氣爆罹難者死因公布 胸腹部受創

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新竹地檢署檢察官林鳳師說，2名死者胸腹部遭倒塌的牆壁壓到受創殞命。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署檢察官林鳳師今天下午到新竹市立殯儀館，會同家屬還有釀禍的便當店業者，共同相驗不幸在氣爆意外中喪命麵包店夫妻遺體。林鳳師說，2人的死亡原因是氣爆造成牆壁倒塌後壓到死者胸腹部，出現創傷性、出血性休克所致。對於引發氣爆的起火原因等，林鳳師說，這些還待警方會同消防局等相關鑑識單位來進一步確認。

檢察官林鳳師、法醫劉瑞爐今天下午快2點半抵達新竹市立殯儀館，會同不幸罹難的麵包店老闆、老闆娘的兒子女兒相驗遺體，另外便當店謝姓業者也到案會同驗屍。

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林鳳師說，從2名死者的遺體外觀研判，是因爆炸導致牆壁倒塌壓制了2名死者，造成胸、腹部有損傷，出現創傷性、出血性的休克而致命。

不幸罹難的麵包店夫婦子女茫然地到場配合相驗。(記者黃美珠攝)

便當店謝姓業者(左)也配合到場相驗。(記者黃美珠攝)

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