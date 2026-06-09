新竹氣爆致18人無法回家！高虹安令5項作為
[NOWNEWS今日新聞] 新竹市東區高翠路今（9）晨發生一起嚴重氣爆案，造成2死2傷，新竹市長高虹安下午宣布，市府將啟動5項作為，包含釐清原因、啟動代償機制等；他說，目前共有10戶、18人因房屋受損暫時無法居住，市府也完成緊急安置及旅宿媒合。
新竹市府下午在新竹市政府城銷處記者發佈室舉行高翠路氣爆事件說明記者會，包含高虹安、消防局長李世恭、民政處長施淑婷等人與會。
針對氣爆案，高虹安表示，今天清晨市府在現場召開應變中心，同時逐戶的來訪查受災戶，在慰問的過程中也發現，很多的受災戶有安置需求或是民宅結構受損，要在第一時間排除是否有坍塌的可能性，因此市府重點的作為包含，第一、釐清原因以確保周邊的安全；第二、關懷傷亡的家屬，啟動安置的救助；第三，結構安全的評估，保障居民返家的安全；第四，主動協助地方稅的減免；第五，啟動代償機制，協助受災戶修繕跟復原的工作。
3個月內清查液化石油氣使用場所
高虹安指出，會全力釐清瓦斯氣爆確切原因，未來會出具火災的災調跟鑑定報告，他已請消防局盡快完成相關調查，同時也針對周邊住戶進行安全檢測，目前清查結果，暫時是安全無虞的；此外，也出動四名建築師，替受災戶進行房屋安全結構檢查。
高虹安提到，第一時間，民政處、區公所持續關懷受傷跟罹難者及其家屬，社會處啟動急難救助跟關懷機制、對亡者家屬發放慰問金、協助受災戶申請安遷救助金，並安排災後心理輔導。
針對房屋受損，暫時無法居住的受災戶，高虹安指出，目前統計有10戶、18名的市民朋友。他說，市府已啟動緊急安置跟旅宿媒合的機制，確保受災的市民朋友，在災後重建期間，能有安心、安全的棲身之所；對於周邊57戶受災戶，初步判斷沒有立即拆除問題，會先以災準金協助他們做第一波的復原，市府後續的代償，市府律師顧問團會向當事人進行求償。
此外，高虹安說，消防局將於3個月內會與相關單位，全面清查轄內便當店、飲食店、一般小吃店等液化石油氣使用場所，串接使用量於80公斤以下者（無須列管場所），予以行政指導，輔導設置包含滅火器、瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置等。
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