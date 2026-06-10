新竹氣爆釀傷亡 藍委建議中央將風險納入管理機制

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新竹市東區高翠路9日凌晨發生嚴重爆炸事故。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨立委鄭正鈐表示，此次事件也暴露現行公共安全管理制度存在漏洞，未來應將營業型態、瓦斯使用量、是否位於住商混合區及第三人損害的風險納入管理機制。（圖／摘自鄭正鈐臉書）

新竹市日前發生氣爆事故，造成民眾傷亡。國民黨立委鄭正鈐表示，此次事件也暴露現行公共安全管理制度存在漏洞，未來應將營業型態、瓦斯使用量、是否位於住商混合區及第三人損害的風險納入管理機制。

鄭正鈐指出，依目前公開資訊，事故便當店面積約100平方公尺，液化石油氣串接使用量約76公斤，未達80公斤列管標準；同時因面積未達300平方公尺，也未被納入強制投保公共意外責任險範圍。換言之，一處每日大量使用瓦斯與火源的營業場所，可能因差4公斤未納入較高強度管理，也因面積未達門檻而少了一層保險保障。

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鄭正鈐表示，根據消防署114年統計資料，全國火災共13799件，其中電氣因素2822件、爐火烹調863件、瓦斯漏氣或爆炸83件。小型餐飲場所面臨的並非單一瓦斯風險，而是用火、用氣及用電交織的複合型風險。

鄭正鈐說，將要求中央相關部會檢討現行規範，針對小吃店、便當店及早餐店等高用火、高用氣營業場所，建立更細緻的風險分級管理機制。對於接近列管門檻且位於住商混合區的餐飲場所，應研議強化申報、輔導、抽查、定期檢修、漏氣偵測及自動遮斷等安全措施，避免高風險場所落在制度邊緣。

鄭正鈐也指出，公共意外責任保險不應僅以面積作為判斷標準。目前部分特定行業雖有強制投保規範，但小吃店、便當店及早餐店等小型餐飲場所，多數仍仰賴地方自治條例管理，各縣市標準不一。例如台北市已將餐飲消費場所強制投保公共意外責任險的面積門檻，由300平方公尺下修至150平方公尺。

鄭正鈐認為，未來應將營業型態、瓦斯使用量、是否位於住商混合區及第三人損害風險納入評估，從現行的面積標準調整為面積與風險並重的管理機制，降低制度漏洞，強化市民生命財產安全保障。

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